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Executive Sashi Brown says Browns feel good about player they’ll draft at No. 1, ‘we’d be proud to have’ Myles Garrett

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 19, 2017 - 02:57 PM | Updated: April 20, 2017 - 12:58 PM
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In this Jan. 13, 2016 photo, Cleveland Browns Executive Vice President of Football Operations, Sashi Brown, addresses the media during a news conference in Berea. The Browns are inclined to keep the No. 1 overall pick in next weeks NFL draft despite getting offers for it. Sashi Brown said Wednesday that the Browns feel really good about drafting No. 1." (AP Photo/Tony Dejak)


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