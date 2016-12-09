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Former Browns and Patriots executive Mike Lombardi thinks Cleveland will aggressively pursue trade for quarterback Jimmy Garoppolo in offseason

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 9, 2016 - 01:36 PM
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New England Patriots quarterback Jimmy Garoppolo catches a ball during a practice, Nov. 30, in Foxborough, Mass. (AP Photo/Steven Senne)


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