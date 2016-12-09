Former Browns and Patriots executive Mike Lombardi thinks Cleveland will aggressively pursue trade for quarterback Jimmy Garoppolo in offseason

PHA+Rm9ybWVyIEJyb3ducyBhbmQgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMgZXhlY3V0aXZlIE1pa2Ug
TG9tYmFyZGkgYmVsaWV2ZXMgdGhlIHR3byB0ZWFtcyB3aWxsIGxpa2VseSBhZ3JlZSB0byBhIHRy
YWRlIGluIHRoZSBvZmZzZWFzb24gdG8gc2VuZCBxdWFydGVyYmFjayBKaW1teSBHYXJvcHBvbG8g
dG8gQ2xldmVsYW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIG5leHQgcXVhcnRlcmJhY2sgdGhhdCYjODIx
NztsbCBiZSB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEJyb3ducyYjODIxNzsgcXVhcnRlcmJhY2sgcGVyaGFwcyBp
cyBKaW1teSBHYXJvcHBvbG8gaW4gTmV3IEVuZ2xhbmQsJiM4MjIxOyBMb21iYXJkaSwgYSBGb3gg
U3BvcnRzIGFuYWx5c3QsIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgb24gRlMxJiM4MjE3O3MgU3BlYWsgZm9yIFlv
dXJzZWxmLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBDbGV2ZWxhbmQgdW5kZXJzdGFuZHMsIFtjb2FjaF0gSHVl
IEphY2tzb24gc3BlY2lmaWNhbGx5IHVuZGVyc3RhbmRzIGhlIG5lZWRzIGEgcXVhcnRlcmJhY2su
IEkgdGhpbmsgdGhleSYjODIxNztsbCBiZSB2ZXJ5IGFnZ3Jlc3NpdmUuIEkgdGhpbmsgSmltbXkg
R2Fyb3Bwb2xvJiM4MjE3O3Mgb24gdG9wIG9mIHRoZWlyIGxpc3QsIGFuZCBJIHRoaW5rIHRoZXkm
IzgyMTc7bGwgZ28gaGFyZCBhZnRlciBoaW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCByZW1haW5zIHRvIGJl
IHNlZW4gd2hldGhlciBhIGRlYWwgaXMgcmVhbGlzdGljLCBidXQgdGhlcmUgYXJlIHJlYXNvbnMg
dG8gdGhpbmsgaXQgd291bGQgYmUuPC9wPjxwPkdhcm9wcG9sbywgdGhlIGJhY2t1cCBvZiBsZWdl
bmRhcnkgcXVhcnRlcmJhY2sgVG9tIEJyYWR5LCBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gZW50ZXIgdGhlIGZp
bmFsIHllYXIgb2YgaGlzIHJvb2tpZSBjb250cmFjdCBpbiAyMDE3LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYj
ODIxNzttIHN1cmUgdGhlIFtDaGljYWdvXSBCZWFycyBhcmUgZ29pbmcgdG8gbWFrZSBhIHBob25l
IGNhbGwsJiM4MjIxOyBzYWlkIExvbWJhcmRpLCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgb2YgdGhlIEJyb3du
cyBpbiAyMDEzIGFuZCBhc3Npc3RhbnQgdG8gdGhlIGNvYWNoaW5nIHN0YWZmIG9mIHRoZSBQYXRy
aW90cyBmcm9tIDIwMTQtMTUuICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIGEgbG90IG9mIHRlYW1zIHRo
YXQgYXJlIGdvaW5nIHRvIGNvbWUgYWZ0ZXIgR2Fyb3Bwb2xvIGJlY2F1c2UgdGhlcmUmIzgyMTc7
cyBub3QgYSBsb3Qgb2YgcXVhcnRlcmJhY2tzLiBNaWtlIEdsZW5ub24gZnJvbSBUYW1wYSBCYXkg
d2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgYXMgYSBmcmVlIGFnZW50IFtpbiBNYXJjaF0uJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgQnJvd25zIGhhdmUgc3RvY2twaWxlZCBwaWNrcyBpbiBuZXh0IHllYXImIzgyMTc7cyBk
cmFmdCBhbmQgb3duIHR3byBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgYW5kIGFub3RoZXIgdHdvIGluIHRo
ZSBzZWNvbmQgcm91bmQuIERyYWZ0IGd1cnVzIGFyZSBhbHJlYWR5IGNhbGxpbmcgdGhlIHF1YXJ0
ZXJiYWNrIGNsYXNzIHdlYWssIHNvIHBlcmhhcHMgR2Fyb3Bwb2xvIHdvdWxkIGFwcGVhbCBtb3Jl
IHRvIHF1YXJ0ZXJiYWNrLW5lZWR5IHRlYW1zLiBOb3J0aCBDYXJvbGluYSYjODIxNztzIE1pdGNo
IFRydWJpc2t5LCBhIE1lbnRvciBuYXRpdmUsIENsZW1zb24mIzgyMTc7cyBEZXNoYXVuIFdhdHNv
biBhbmQgTm90cmUgRGFtZSYjODIxNztzIERlU2hvbmUgS2l6ZXIgYXJlIHRoZSB0b3AgY29sbGVn
ZSBxdWFydGVyYmFja3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZSBQYXRyaW90cyB3aWxsIGRl
Y2lkZSB3aGV0aGVyIFt0byB0cmFkZSBHYXJvcHBvbG9dIGJhc2VkIG9uIHRoZSBkZWFsIHRoZXkm
IzgyMTc7cmUgb2ZmZXJlZCwmIzgyMjE7IExvbWJhcmRpIHNhaWQsICYjODIyMDthbmQgQ2xldmVs
YW5kIGhhcyBlbm91Z2ggYXNzZXRzIHRvIGVudGljZSB0aGVtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R2Fyb3Bw
b2xvLCAyNSwgaGFzIGEgY2FyZWVyIHJlY29yZCBvZiAyLTAgYXMgYSBzdGFydGVyIHdpdGggYm90
aCBvZiBoaXMgc3RhcnRzIGNvbWluZyB0aGlzIHNlYXNvbiB3aGVuIEJyYWR5IHNlcnZlZCBhIGZv
dXItZ2FtZSBzdXNwZW5zaW9uIGZvciBEZWZsYXRlZ2F0ZS4gR2Fyb3Bwb2xvIHRocmV3IHRocmVl
IHRvdWNoZG93biBwYXNzZXMgYmVmb3JlIGJlaW5nIGtub2NrZWQgb3V0IG9mIGhpcyBzZWNvbmQg
c3RhcnQgU2VwdC4gMTggYWdhaW5zdCB0aGUgTWlhbWkgRG9scGhpbnMgd2l0aCBhIHNwcmFpbmVk
IEFDIGpvaW50IHN1ZmZlcmVkIGluIGhpcyByaWdodCBzaG91bGRlciBkdXJpbmcgdGhlIHNlY29u
ZCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5BIHNlY29uZC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIGluIDIwMTQgb3V0IG9m
IEVhc3Rlcm4gSWxsaW5vaXMsIEdhcm9wcG9sbyBoYXMgYXBwZWFyZWQgaW4gZm91ciBnYW1lcyB0
aGlzIHNlYXNvbiBhbmQgY29tcGxldGVkIDQyLW9mLTYwIHBhc3NlcyAoNzAgcGVyY2VudCkgZm9y
IDQ5NiB5YXJkcyBhbmQgZm91ciB0b3VjaGRvd25zIHdpdGhvdXQgYW4gaW50ZXJjZXB0aW9uLCBw
b3N0aW5nIGEgcGFzc2VyIHJhdGluZyBvZiAxMTcuMS4gSW4gMTUgY2FyZWVyIGdhbWVzLCBoZSBo
YXMgY29tcGxldGVkIDYyLW9mLTkxIHBhc3NlcyAoNjguMSBwZXJjZW50KSBmb3IgNjg0IHlhcmRz
IGFuZCBmaXZlIHRvdWNoZG93bnMgd2l0aG91dCBhbiBpbnRlcmNlcHRpb24gYW5kIGEgcmF0aW5n
IG9mIDEwOC41LjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zJiM4MjE3OyBuZXcgcmVnaW1lIGhhcyBhbHJlYWR5
IG1hZGUgdHdvIHRyYWRlcyB3aXRoIHRoZSBQYXRyaW90cy4gSW4gQXVndXN0LCBCcm93bnMgaGVh
ZCBvZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duIHNlbnQgb3V0c2lkZSBsaW5lYmFj
a2VyIEJhcmtldmlvdXMgTWluZ28gdG8gdGhlIFBhdHJpb3RzIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBhIGZp
ZnRoLXJvdW5kIHBpY2sgbmV4dCB5ZWFyLiBJbiBPY3RvYmVyLCBCcm93biB0cmFkZWQgd2hhdCYj
ODIxNztzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGEgMjAxNyB0aGlyZC1yb3VuZCBjb21wZW5zYXRvcnkgcGlj
ayB0byB0aGUgUGF0cmlvdHMgZm9yIFBybyBCb3dsIGxpbmViYWNrZXIgSmFtaWUgQ29sbGlucy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1tUaGUgQnJvd25zIGFyZV0gZ29pbmcgdG8gaGF2ZSB0byB1c2UgdGhvc2Ug
ZHJhZnQgcGlja3Mgb24gYSBwbGF5ZXIsIGFuZCBpZiB5b3UgY2FuIGdldCBhIHN0YXJ0aW5nIHF1
YXJ0ZXJiYWNrIHdobyBjYW4gcGxheSBpbiBjb2xkIHdlYXRoZXIsIHdobyBjYW4gZG8gYSBsb3Qg
b2YgdGhpbmdzIHRoYXQgSHVlIEphY2tzb24gbGlrZXMgdG8gZG8sIEkgbWVhbiBkbyB5b3Ugd2Fu
dCB0byBnaXZlIHVwIGFsbCB5b3VyIGFzc2V0cyBvciBkbyB5b3Ugd2FudCB0byBnbyBhZnRlciBB
SiBNY0NhcnJvbiB3aG8gd2FzIFtKYWNrc29uJiM4MjE3O3NdIGJhY2t1cCBbcXVhcnRlcmJhY2td
IGluIENpbmNpbm5hdGk/JiM4MjIxOyBMb21iYXJkaSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB5b3Um
IzgyMTc7cmUgYmV0dGVyIG9mZiBnb2luZyBhZnRlciBHYXJvcHBvbG8gYW5kIGdldCB0aGUgYmV0
dGVyIHBsYXllci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1jQ2Fycm9uIGlzIGFsc28gdW5kZXIgY29udHJhY3Qg
dGhyb3VnaCB0aGUgMjAxNyBzZWFzb24uPC9wPjxwPlNwZWFrIGZvciBZb3Vyc2VsZiBjb250cmli
dXRvciBKYXNvbiBNY0ludHlyZSBhc2tlZCBMb21iYXJkaSBob3cgaGUga25vd3MgR2Fyb3Bwb2xv
IHdvdWxkIGJlIGJldHRlciB0aGFuIG90aGVyIGJhY2t1cHMgbGlrZSBNYXR0IEZseW5uIGFuZCBN
YXR0IENhc3NlbCwgY29uc2lkZXJpbmcgdGhlIHNtYWxsIHNhbXBsZSBzaXplLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7RXZhbHVhdGlvbi4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgeW91IGdldCBwYWlkIHRvIGRvICYjODIx
MjsgZXZhbHVhdGUsJiM4MjIxOyBMb21iYXJkaSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBjbGVh
cmx5IG5vdCBNYXR0IEZseW5uLCBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBjbGVhcmx5IG5vdCBBSiBNY0NhcnJv
bi4gSGUmIzgyMTc7cyBhIGJldHRlciBwbGF5ZXIgdGhhbiB0aGF0LiBJJiM4MjE3O20ganVzdCBw
cm9taXNpbmcgeW91IHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BcyBmb3IgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJ
LCB3aG8mIzgyMTc7bGwgcmV0dXJuIGZyb20gYSBmcmFjdHVyZWQgbGVmdCBzaG91bGRlciBhbmQg
c3RhcnQgZm9yIHRoZSBCcm93bnMgKDAtMTIpIGFnYWluc3QgdGhlIHZpc2l0aW5nIENpbmNpbm5h
dGkgQmVuZ2FscyAoNC03LTEpIG9uIFN1bmRheSwgTG9tYmFyZGkgZ2l2ZXMgaGltIG5vIGNoYW5j
ZSB0byBiZSBiZWNvbWUgdGhlIGZyYW5jaGlzZSYjODIxNztzIHF1YXJ0ZXJiYWNrIG9mIHRoZSBm
dXR1cmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtSRzMsIEkgd291bGQgc2F5IHRoZSBjaGFuY2VzIG9mIHlvdSBy
ZXN1cnJlY3RpbmcgeW91ciBjYXJlZXIgaW4gQ2xldmVsYW5kIHRoaXMgeWVhciBhcmUgYWJvdXQg
emVybywgYW5kIHRoYXQgd291bGQgYmUgdGhlIGhpZ2ggZW5kIG9mIGl0LCYjODIyMTsgTG9tYmFy
ZGkgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgUkczIGhhcyBzZWVuIGJldHRlciBkYXlzLiBJ
IHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgZGlmZmljdWx0IGZvciBoaW0gdG8gcHJvdmUg
dG8gYW55Ym9keSBpbiB0aGUgZmluYWwgZm91ciBnYW1lcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxy
aWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJv
d25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.