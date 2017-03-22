All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Former Browns, Kent State standout Josh Cribbs announces retirement from NFL

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 22, 2017 - 04:24 PM | Updated: March 23, 2017 - 10:18 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns wide receiver Josh Cribbs celebrates after scoring on a 45-yard touchdown pass from quarterback Colt McCoy in the fourth quarter of a game, Oct. 30, 2011 against the San Francisco 49ers in San Francisco. There will be no more returns for Cribbs. The former Browns Pro Bowl return specialist and wide receiver officially announced his retirement from the NFL on Wednesday ending a storybook career he began as an undrafted free agent quarterback out of Kent State. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

ON THE WEB

MORE IN SPORTS

cavs23cut_01 David Zalubowski - AP
Nuggets 126, Cavaliers 113: Cavs finally healthy, but dominated inside by Nuggets

DENVER: It was game No. 70 out of 82, and the Cavaliers were finally whole.

tribe23cut_01
Indians prospect Bradley Zimmer hoping strong spring a sign of new swing rounding into form
High school boys basketball: Jackson ventures to Columbus seeking two victories to win its second Division I state championship - 12:53 PM
Division I state basketball scouting report - 12:49 PM
Browns notebook: Left tackle Joe Thomas believes Mitchell Trubisky is the quarterback to draft this year - 12:32 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next