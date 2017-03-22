All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Former Browns, Kent State standout Josh Cribbs announces retirement from NFL

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 22, 2017 - 04:24 PM | Updated: March 23, 2017 - 10:18 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns wide receiver Josh Cribbs celebrates after scoring on a 45-yard touchdown pass from quarterback Colt McCoy in the fourth quarter of a game, Oct. 30, 2011 against the San Francisco 49ers in San Francisco. There will be no more returns for Cribbs. The former Browns Pro Bowl return specialist and wide receiver officially announced his retirement from the NFL on Wednesday ending a storybook career he began as an undrafted free agent quarterback out of Kent State. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

ON THE WEB

MORE IN SPORTS

tribe23cut_01 John Sleezer - AP
Indians prospect Bradley Zimmer hoping strong spring a sign of new swing rounding into form

SCOTTSDALE, Ariz: Indians outfield prospect Bradley Zimmer has been tearing through Cactus League play this spring training, a positive sign after a stagnated six- to eight-month stretch.

High school basketball/St. Vincent-St. Mary 62, Trotwood-Madison 60: Irish advance to Division II state title game - 3:55 PM
cavs23cut_01
Nuggets 126, Cavaliers 113: Cavs finally healthy, but dominated inside by Nuggets
High school boys basketball: Jackson ventures to Columbus seeking two victories to win its second Division I state championship
Division I state basketball scouting report
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next