Former Browns, Kent State standout Josh Cribbs announces retirement from NFL

PHA+DQoJSm9zaCBDcmliYnMgdHJhbnNpdGlvbmVkIGZyb20gYSBkdWFsLXRocmVhdCBxdWFydGVy
YmFjayBhdCBLZW50IFN0YXRlIHRvIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCByZXR1cm5lcnMgaW4gTkZMIGhp
c3RvcnkuPC9wPg0KPHA+DQoJTm93IGhl4oCZcyByZXRpcmVkIGFuZCB3aWxsIGJlIHJlbWVtYmVy
ZWQgYXMgYSBCcm93bnMgbGVnZW5kLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEnigJltIGdyYXRlZnVsIHRvIG9m
ZmljaWFsbHkgcmV0aXJlIGEgQ2xldmVsYW5kIEJyb3duLOKAnSBDcmliYnMgYW5ub3VuY2VkIFdl
ZG5lc2RheSBpbiBhIHZpZGVvIG9uIFVuaW50ZXJydXB0ZWQuY29tLiDigJxUaGFuayB5b3UsIENs
ZXZlbGFuZCwgYW5kIEdvZCBibGVzcy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglDcmliYnMsIDMzLCBsYXN0IHBs
YXllZCBpbiAyMDE0IGZvciB0aGUgSW5kaWFuYXBvbGlzIENvbHRzLiBIZSB3YXMgd2l0aCB0aGUg
TmV3IFlvcmsgSmV0cyBpbiAyMDEzLjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCBDcmliYnMgYnVpbHQgaGlzIGxl
Z2FjeSBkdXJpbmcgaGlzIGVpZ2h0IHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgQnJvd25zLCB3aG8gc2lnbmVk
IGhpbSBhcyBhbiB1bmRyYWZ0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCBmcm9tIEtTVSBpbiAyMDA1LiBIZSBsb3Zl
ZCB0aGUgZ2FtZSBhbmQgZW5qb3llZCBoaXMgdGltZSB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgc28gbXVjaCB0
aGF0IGhlIGV2ZW4gZHJlYW1lZCBhYm91dCBtYWtpbmcgYSBjb21lYmFjayB3aXRoIHRoZW0gbGFz
dCB5ZWFyLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdhbnRpbmcgdG8gc3RlcCBvdXQgdGhlcmUgb24gdGhlIGZp
ZWxkIGV2ZXJ5IHRpbWUgSSBzZWUgdGhlIEJyb3ducyBwbGF5LCBub3QgYmVpbmcgYWJsZSB0byBn
byB0byB0aGUgZ2FtZXMgYmVjYXVzZSBpdCB3YXMgYWxtb3N0IGV4Y3J1Y2lhdGluZyB0byBub3Qg
YmUgb3V0IHRoZXJlLCBpdOKAmXMgYXMgdGhvdWdoIEkgZmluYWxseSBjYW1lIHRvIHRlcm1zIHdp
dGggbGV0dGluZyBteXNlbGYgdW5kZXJzdGFuZCwgbGV0dGluZyBteXNlbGYga25vdyB0aGF0IHRo
aXMgdGltZSBoYXMgcGFzc2VkLOKAnSBDcmliYnMgdG9sZCB0aGUgdGVhbeKAmXMgd2Vic2l0ZS48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGhhZCBhIGdyZWF0IHJ1biB0aGF0IEkgaGFkIG5vdGhpbmcgdG8gYmUg
YXNoYW1lZCBhYm91dCBvciBsb29rIGRvd24gb24uIEkgZmVsdCBsaWtlIEkgaGF2ZSBub3RoaW5n
IGJ1dCBncmVhdCBtZW1vcmllcyBpbiBwbGF5aW5nIGluIHRoZSBORkwuIEkgY2FuIG5vdyBsb29r
IG15c2VsZiBpbiB0aGUgbWlycm9yIGFuZCBzYXkgSeKAmW0gZG9uZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglD
cmliYnMgbWFkZSB0aHJlZSBQcm8gQm93bHMgKDIwMDcsIDIwMDkgYW5kIDIwMTIpIGFzIGEgcmV0
dXJuZXIgYW5kIHdhcyBhIGZpcnN0LXRlYW0gQWxsLVBybyBzZWxlY3Rpb24gaW4gMjAwOS4gSGXi
gJlzIHRpZWQgZm9yIHRoZSBtb3N0IGtpY2tvZmYgcmV0dXJuIHRvdWNoZG93bnMgaW4gTkZMIGhp
c3Rvcnkgd2l0aCBlaWdodC4gSGUgd2FzIG5hbWVkIG9uZSBvZiB0d28ga2lja29mZiByZXR1cm5l
cnMgb24gdGhlIE5GTOKAmXMgYWxsLWRlY2FkZSB0ZWFtIGZvciB0aGUgMjAwMHMuIEhlIGFsc28g
cmV0dXJuZWQgdGhyZWUgcHVudHMgZm9yIHRvdWNoZG93bnMuPC9wPg0KPHA+DQoJSGUgZmluaXNo
ZWQgaGlzIGNhcmVlciB0aWVkIGZvciB0aGlyZCBpbiBORkwgaGlzdG9yeSBpbiByZXR1cm4geWFy
ZHMgKDEzLDQ4OCksIHRoaXJkIGluIGtpY2tvZmYgcmV0dXJuIHlhcmRzICgxMSwxMTMpIGFuZCBm
aWZ0aCBpbiByZXR1cm4gdG91Y2hkb3ducyAoMTEpLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdoZW4gdGhleSBt
ZW50aW9uIHRoZSBncmVhdGVzdCByZXR1cm5lcnMgb2YgYWxsIHRpbWUsIHRoZXkgbWVudGlvbiBt
ZSHigJ0gQ3JpYmJzIHNhaWQgaW4gdGhlIHZpZGVvLiDigJxUaGV5IG1lbnRpb24gbXkgbmFtZS4g
SeKAmW0gbGlrZSB0b3AgZml2ZSBvciBzb21ldGhpbmcsIG1hbi4gUHV0IG1lIGluIHRoZXJlLiBC
dXQgSeKAmW0gc28gZ3JhdGVmdWwgdG8gaGF2ZSBkb25lIGFsbCBvZiB0aGF0IGluIENsZXZlbGFu
ZC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBcyBhIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgYW5kIG9jY2FzaW9uYWwgV2lsZGNh
dCBxdWFydGVyYmFjaywgQ3JpYmJzIGNvbXBpbGVkIDExMCBjYXRjaGVzIGZvciAxLDE3NSB5YXJk
cyBhbmQgc2V2ZW4gdG91Y2hkb3ducywgcGx1cyAxNDEgY2FycmllcyBmb3IgODA4IHlhcmRzICg1
LjcgYXZlcmFnZSkgYW5kIHR3byB0b3VjaGRvd25zLjwvcD4NCjxwPg0KCURlc3BpdGUgZXhjZWxs
aW5nIGluZGl2aWR1YWxseSwgQ3JpYmJzIGV4cGVyaWVuY2VkIGp1c3Qgb25lIHdpbm5pbmcgc2Vh
c29uIHdpdGggdGhlIEJyb3ducywgd2hlbiB0aGV5IHdlbnQgMTAtNiBpbiAyMDA3IGJ1dCBtaXNz
ZWQgdGhlIHBsYXlvZmZzLiBUaGUgZnJhbmNoaXNlIGxldCBoaW0gd2FsayBpbiBmcmVlIGFnZW5j
eSBhZnRlciB0aGUgMjAxMiBzZWFzb24uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2UgZGlkbuKAmXQgZXZlbiB3
aW4sIHNvIHdoeSB3ZXJlIHlvdSBhbGwgc28gZ3JhdGVmdWwgdG8gdXMsIENsZXZlbGFuZD/igJ0g
Q3JpYmJzIHNhaWQuIOKAnFRoZSBncmVhdGVzdCBmYW4gYmFzZSBpbiB0aGUgd29ybGQuIEnigJlt
IGp1c3QgaHVtYmxlZCBhbmQgaG9ub3JlZCB0byBoYXZlIHBsYXllZCBpbiBmcm9udCBvZiB5b3Uu
4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9o
aW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBG
b2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9O
YXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hB
Qko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9h
Ymouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9h
Pi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.