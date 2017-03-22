All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Former Browns, Kent State standout Josh Cribbs announces retirement from NFL

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 22, 2017 - 04:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns wide receiver Josh Cribbs celebrates after scoring on a 45-yard touchdown pass from quarterback Colt McCoy in the fourth quarter of a game, Oct. 30, 2011 against the San Francisco 49ers in San Francisco. There will be no more returns for Cribbs. The former Browns Pro Bowl return specialist and wide receiver officially announced his retirement from the NFL on Wednesday ending a storybook career he began as an undrafted free agent quarterback out of Kent State. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


MORE IN SPORTS

tribe23cut_01 John Sleezer - AP
Indians prospect Bradley Zimmer hoping strong spring a sign of new swing rounding into form - 10:51 PM

SCOTTSDALE, Ariz: Indians outfield prospect Bradley Zimmer has been tearing through Cactus League play this spring training, a positive sign after a stagnated six- to eight-month stretch.

bstars23_senior_01
Boys basketball: Copley’s Austin Brenner, Firestone’s Tre’Maine Gray, Kenmore’s Thomas Woods shine bright in GABCA Senior All-Star Game - 11:18 PM
Akron Public Schools hosts City Series High School Baseball & Softball Media Day - 11:18 PM
ncaa23cut_02
NCAA Tournament: NBA style trickling down to college game with 3-point shooting, scoring on the rise - 10:51 PM
cribbs23cut_02
Former Browns, Kent State standout Josh Cribbs announces retirement from NFL - 10:51 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next