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Former Browns, Kent State standout Josh Cribbs announces retirement from NFL

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 22, 2017 - 04:24 PM | Updated: March 23, 2017 - 10:18 AM
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Cleveland Browns wide receiver Josh Cribbs celebrates after scoring on a 45-yard touchdown pass from quarterback Colt McCoy in the fourth quarter of a game, Oct. 30, 2011 against the San Francisco 49ers in San Francisco. There will be no more returns for Cribbs. The former Browns Pro Bowl return specialist and wide receiver officially announced his retirement from the NFL on Wednesday ending a storybook career he began as an undrafted free agent quarterback out of Kent State. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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