Former Browns, Patriots exec Mike Lombardi thinks Cleveland will aggressively pursue trade for QB Jimmy Garoppolo in offseason

PHA+DQoJRm9ybWVyIEJyb3ducyBhbmQgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMgZXhlY3V0aXZlIE1p
a2UgTG9tYmFyZGkgYmVsaWV2ZXMgdGhlIHR3byB0ZWFtcyB3aWxsIGxpa2VseSBhZ3JlZSB0byBh
IHRyYWRlIGluIHRoZSBvZmZzZWFzb24gdG8gc2VuZCBxdWFydGVyYmFjayBKaW1teSBHYXJvcHBv
bG8gdG8gQ2xldmVsYW5kLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZSBuZXh0IHF1YXJ0ZXJiYWNrIHRoYXTi
gJlsbCBiZSB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEJyb3duc+KAmSBxdWFydGVyYmFjayBwZXJoYXBzIGlzIEpp
bW15IEdhcm9wcG9sbyBpbiBOZXcgRW5nbGFuZCzigJ0gTG9tYmFyZGksIGEgRm94IFNwb3J0cyBh
bmFseXN0LCBzYWlkIFRodXJzZGF5IG9uIEZTMeKAmXMgU3BlYWsgZm9yIFlvdXJzZWxmLiDigJxJ
IHRoaW5rIENsZXZlbGFuZCB1bmRlcnN0YW5kcywgW2NvYWNoXSBIdWUgSmFja3NvbiBzcGVjaWZp
Y2FsbHkgdW5kZXJzdGFuZHMgaGUgbmVlZHMgYSBxdWFydGVyYmFjay4gSSB0aGluayB0aGV54oCZ
bGwgYmUgdmVyeSBhZ2dyZXNzaXZlLiBJIHRoaW5rIEppbW15IEdhcm9wcG9sb+KAmXMgb24gdG9w
IG9mIHRoZWlyIGxpc3QsIGFuZCBJIHRoaW5rIHRoZXnigJlsbCBnbyBoYXJkIGFmdGVyIGhpbS7i
gJ08L3A+DQo8cD4NCglJdCByZW1haW5zIHRvIGJlIHNlZW4gd2hldGhlciBhIGRlYWwgaXMgcmVh
bGlzdGljLCBidXQgdGhlcmUgYXJlIHJlYXNvbnMgdG8gdGhpbmsgaXQgd291bGQgYmUuPC9wPg0K
PHA+DQoJR2Fyb3Bwb2xvLCB0aGUgYmFja3VwIG9mIGxlZ2VuZGFyeSBxdWFydGVyYmFjayBUb20g
QnJhZHksIGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBlbnRlciB0aGUgZmluYWwgeWVhciBvZiBoaXMgcm9va2ll
IGNvbnRyYWN0IGluIDIwMTcuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSeKAmW0gc3VyZSB0aGUgW0NoaWNhZ29d
IEJlYXJzIGFyZSBnb2luZyB0byBtYWtlIGEgcGhvbmUgY2FsbCzigJ0gc2FpZCBMb21iYXJkaSwg
Z2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIG9mIHRoZSBCcm93bnMgaW4gMjAxMyBhbmQgYXNzaXN0YW50IHRvIHRo
ZSBjb2FjaGluZyBzdGFmZiBvZiB0aGUgUGF0cmlvdHMgZnJvbSAyMDE0LTE1LiDigJxUaGVyZeKA
mXMgYSBsb3Qgb2YgdGVhbXMgdGhhdCBhcmUgZ29pbmcgdG8gY29tZSBhZnRlciBHYXJvcHBvbG8g
YmVjYXVzZSB0aGVyZeKAmXMgbm90IGEgbG90IG9mIHF1YXJ0ZXJiYWNrcy4gTWlrZSBHbGVubm9u
IGZyb20gVGFtcGEgQmF5IHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlIGFzIGEgZnJlZSBhZ2VudCBbaW4gTWFy
Y2hdLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBzdG9ja3BpbGVkIHBpY2tzIGluIG5l
eHQgeWVhcuKAmXMgZHJhZnQgYW5kIG93biB0d28gaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kIGFuZCBhbm90
aGVyIHR3byBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kLiBEcmFmdCBndXJ1cyBhcmUgYWxyZWFkeSBjYWxs
aW5nIHRoZSBxdWFydGVyYmFjayBjbGFzcyB3ZWFrLCBzbyBwZXJoYXBzIEdhcm9wcG9sbyB3b3Vs
ZCBhcHBlYWwgbW9yZSB0byBxdWFydGVyYmFjay1uZWVkeSB0ZWFtcy4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmHi
gJlzIE1pdGNoIFRydWJpc2t5LCBhIE1lbnRvciBuYXRpdmUsIENsZW1zb27igJlzIERlc2hhdW4g
V2F0c29uIGFuZCBOb3RyZSBEYW1l4oCZcyBEZVNob25lIEtpemVyIGFyZSB0aGUgdG9wIGNvbGxl
Z2UgcXVhcnRlcmJhY2tzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgdGhpbmsgdGhlIFBhdHJpb3RzIHdpbGwg
ZGVjaWRlIHdoZXRoZXIgW3RvIHRyYWRlIEdhcm9wcG9sb10gYmFzZWQgb24gdGhlIGRlYWwgdGhl
eeKAmXJlIG9mZmVyZWQs4oCdIExvbWJhcmRpIHNhaWQsIOKAnGFuZCBDbGV2ZWxhbmQgaGFzIGVu
b3VnaCBhc3NldHMgdG8gZW50aWNlIHRoZW0u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJR2Fyb3Bwb2xvLCAyNSwg
aGFzIGEgY2FyZWVyIHJlY29yZCBvZiAyLTAgYXMgYSBzdGFydGVyIHdpdGggYm90aCBvZiBoaXMg
c3RhcnRzIGNvbWluZyB0aGlzIHNlYXNvbiB3aGVuIEJyYWR5IHNlcnZlZCBhIGZvdXItZ2FtZSBz
dXNwZW5zaW9uIGZvciBEZWZsYXRlZ2F0ZS4gR2Fyb3Bwb2xvIHRocmV3IHRocmVlIHRvdWNoZG93
biBwYXNzZXMgYmVmb3JlIGJlaW5nIGtub2NrZWQgb3V0IG9mIGhpcyBzZWNvbmQgc3RhcnQgU2Vw
dC4gMTggYWdhaW5zdCB0aGUgTWlhbWkgRG9scGhpbnMgd2l0aCBhIHNwcmFpbmVkIEFDIGpvaW50
IHN1ZmZlcmVkIGluIGhpcyByaWdodCBzaG91bGRlciBkdXJpbmcgdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVy
LjwvcD4NCjxwPg0KCUEgc2Vjb25kLXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2sgaW4gMjAxNCBvdXQgb2YgRWFz
dGVybiBJbGxpbm9pcywgR2Fyb3Bwb2xvIGhhcyBhcHBlYXJlZCBpbiBmb3VyIGdhbWVzIHRoaXMg
c2Vhc29uIGFuZCBjb21wbGV0ZWQgNDItb2YtNjAgcGFzc2VzICg3MCBwZXJjZW50KSBmb3IgNDk2
IHlhcmRzIGFuZCBmb3VyIHRvdWNoZG93bnMgd2l0aG91dCBhbiBpbnRlcmNlcHRpb24sIHBvc3Rp
bmcgYSBwYXNzZXIgcmF0aW5nIG9mIDExNy4xLiBJbiAxNSBjYXJlZXIgZ2FtZXMsIGhlIGhhcyBj
b21wbGV0ZWQgNjItb2YtOTEgcGFzc2VzICg2OC4xIHBlcmNlbnQpIGZvciA2ODQgeWFyZHMgYW5k
IGZpdmUgdG91Y2hkb3ducyB3aXRob3V0IGFuIGludGVyY2VwdGlvbiBhbmQgYSByYXRpbmcgb2Yg
MTA4LjUuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEJyb3duc+KAmSBuZXcgcmVnaW1lIGhhcyBhbHJlYWR5IG1h
ZGUgdHdvIHRyYWRlcyB3aXRoIHRoZSBQYXRyaW90cy4gSW4gQXVndXN0LCBCcm93bnMgaGVhZCBv
ZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duIHNlbnQgb3V0c2lkZSBsaW5lYmFja2Vy
IEJhcmtldmlvdXMgTWluZ28gdG8gdGhlIFBhdHJpb3RzIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBhIGZpZnRo
LXJvdW5kIHBpY2sgbmV4dCB5ZWFyLiBJbiBPY3RvYmVyLCBCcm93biB0cmFkZWQgd2hhdOKAmXMg
ZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgYSAyMDE3IHRoaXJkLXJvdW5kIGNvbXBlbnNhdG9yeSBwaWNrIHRvIHRo
ZSBQYXRyaW90cyBmb3IgUHJvIEJvd2wgbGluZWJhY2tlciBKYW1pZSBDb2xsaW5zLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnFtUaGUgQnJvd25zIGFyZV0gZ29pbmcgdG8gaGF2ZSB0byB1c2UgdGhvc2UgZHJhZnQg
cGlja3Mgb24gYSBwbGF5ZXIsIGFuZCBpZiB5b3UgY2FuIGdldCBhIHN0YXJ0aW5nIHF1YXJ0ZXJi
YWNrIHdobyBjYW4gcGxheSBpbiBjb2xkIHdlYXRoZXIsIHdobyBjYW4gZG8gYSBsb3Qgb2YgdGhp
bmdzIHRoYXQgSHVlIEphY2tzb24gbGlrZXMgdG8gZG8sIEkgbWVhbiBkbyB5b3Ugd2FudCB0byBn
aXZlIHVwIGFsbCB5b3VyIGFzc2V0cyBvciBkbyB5b3Ugd2FudCB0byBnbyBhZnRlciBBSiBNY0Nh
cnJvbiB3aG8gd2FzIFtKYWNrc29u4oCZc10gYmFja3VwIFtxdWFydGVyYmFja10gaW4gQ2luY2lu
bmF0aT/igJ0gTG9tYmFyZGkgc2FpZC4g4oCcSSB0aGluayB5b3XigJlyZSBiZXR0ZXIgb2ZmIGdv
aW5nIGFmdGVyIEdhcm9wcG9sbyBhbmQgZ2V0IHRoZSBiZXR0ZXIgcGxheWVyLuKAnTwvcD4NCjxw
Pg0KCU1jQ2Fycm9uIGlzIGFsc28gdW5kZXIgY29udHJhY3QgdGhyb3VnaCB0aGUgMjAxNyBzZWFz
b24uPC9wPg0KPHA+DQoJU3BlYWsgZm9yIFlvdXJzZWxmIGNvbnRyaWJ1dG9yIEphc29uIE1jSW50
eXJlIGFza2VkIExvbWJhcmRpIGhvdyBoZSBrbm93cyBHYXJvcHBvbG8gd291bGQgYmUgYmV0dGVy
IHRoYW4gb3RoZXIgYmFja3VwcyBsaWtlIE1hdHQgRmx5bm4gYW5kIE1hdHQgQ2Fzc2VsLCBjb25z
aWRlcmluZyB0aGUgc21hbGwgc2FtcGxlIHNpemUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcRXZhbHVhdGlvbi4g
VGhhdOKAmXMgd2hhdCB5b3UgZ2V0IHBhaWQgdG8gZG8g4oCUIGV2YWx1YXRlLOKAnSBMb21iYXJk
aSBzYWlkLiDigJxIZeKAmXMgY2xlYXJseSBub3QgTWF0dCBGbHlubiwgYW5kIGhl4oCZcyBjbGVh
cmx5IG5vdCBBSiBNY0NhcnJvbi4gSGXigJlzIGEgYmV0dGVyIHBsYXllciB0aGFuIHRoYXQuIEni
gJltIGp1c3QgcHJvbWlzaW5nIHlvdSB0aGF0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUFzIGZvciBSb2JlcnQg
R3JpZmZpbiBJSUksIHdob+KAmWxsIHJldHVybiBmcm9tIGEgZnJhY3R1cmVkIGxlZnQgc2hvdWxk
ZXIgYW5kIHN0YXJ0IGZvciB0aGUgQnJvd25zICgwLTEyKSBhZ2FpbnN0IHRoZSB2aXNpdGluZyBD
aW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgKDQtNy0xKSBvbiBTdW5kYXksIExvbWJhcmRpIGdpdmVzIGhpbSBu
byBjaGFuY2UgdG8gYmUgYmVjb21lIHRoZSBmcmFuY2hpc2XigJlzIHF1YXJ0ZXJiYWNrIG9mIHRo
ZSBmdXR1cmUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcUkczLCBJIHdvdWxkIHNheSB0aGUgY2hhbmNlcyBvZiB5
b3UgcmVzdXJyZWN0aW5nIHlvdXIgY2FyZWVyIGluIENsZXZlbGFuZCB0aGlzIHllYXIgYXJlIGFi
b3V0IHplcm8sIGFuZCB0aGF0IHdvdWxkIGJlIHRoZSBoaWdoIGVuZCBvZiBpdCzigJ0gTG9tYmFy
ZGkgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIHRoaW5rIFJHMyBoYXMgc2VlbiBiZXR0ZXIgZGF5cy4g
SSB0aGluayBpdOKAmXMgZ29pbmcgdG8gYmUgZGlmZmljdWx0IGZvciBoaW0gdG8gcHJvdmUgdG8g
YW55Ym9keSBpbiB0aGUgZmluYWwgZm91ciBnYW1lcy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglOYXRlIFVscmlj
aCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3du
cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.