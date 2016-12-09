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Former Browns, Patriots exec Mike Lombardi thinks Cleveland will aggressively pursue trade for QB Jimmy Garoppolo in offseason

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 9, 2016 - 01:36 PM | Updated: December 9, 2016 - 02:24 PM

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