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Former Browns QB Manziel to offer photos with fans, at a price

Associated Press

Published: January 11, 2017 - 01:46 PM
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FILE - In this May 26, 2015, file photo, then-Cleveland Browns quarterback Johnny Manziel smiles during an NFL football organized team activity, in Berea, Ohio. Johnny Manziel will be in Houston ahead of the Super Bowl to give fans a chance to take a photo with the 2012 Heisman trophy winner  at a price. (AP Photo/David Richard, File)


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