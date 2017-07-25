Former Browns wide receiver Andrew Hawkins announces retirement, writes letter to Cleveland

PHA+DQoJRm9ybWVyIEJyb3ducyB3aWRlIHJlY2VpdmVyIEFuZHJldyBIYXdraW5zIGFubm91bmNl
ZCBoaXMgcmV0aXJlbWVudCBmcm9tIHRoZSBORkwgVHVlc2RheSBvbiBVbmludGVycnVwdGVkLmNv
bSBhbmQgd3JvdGUgYSB0aGFuayB5b3UgbGV0dGVyIHRvIENsZXZlbGFuZC48L3A+DQo8cD4NCglU
aGUgQnJvd25zIGdyYW50ZWQgSGF3a2luc+KAmSByZXF1ZXN0IGZvciBoaXMgcmVsZWFzZSBpbiBG
ZWJydWFyeSwgYW5kIGhlIHNpZ25lZCB3aXRoIHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyBpbiBN
YXkuPC9wPg0KPHA+DQoJSGF3a2lucywgMzEsIHdobyBzcGVudCB0aGUgcGFzdCB0aHJlZSBzZWFz
b25zIHdpdGggdGhlIEJyb3ducywgZXhwbGFpbmVkIGluIGEgdmlkZW8gb24gVW5pbnRlcnJ1cHRl
ZC5jb20gdGhhdCBoZSByZXRpcmVkIGJlY2F1c2UgaGlzIGJvZHkgZGlkbuKAmXQgcmVzcG9uZCB3
ZWxsIHRvIG9mZnNlYXNvbiB0cmFpbmluZy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxCYXNpY2FsbHkgaXQganVz
dCBzdGFydGVkIGJyZWFraW5nIGRvd24gb24gbWUs4oCdIGhlIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJSGF3
a2lucyBzYWlkIGhlIGhhcyBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIHdvcmsgaW4gZm9vdGJhbGwgb24gdGhl
IGJ1c2luZXNzIHNpZGUgYW5kIHdpbGwgcHVyc3VlIGEgUGguRC4gaW4gYnVzaW5lc3MgYW5kIGVj
b25vbWljcyBiZWdpbm5pbmcgaW4gRmVicnVhcnkuIEhlIGdyYWR1YXRlZCBmcm9tIENvbHVtYmlh
IFVuaXZlcnNpdHkgdGhpcyB5ZWFyIHdpdGggYSBtYXN0ZXLigJlzIGRlZ3JlZSBpbiBzcG9ydHMg
bWFuYWdlbWVudC48L3A+DQo8cD4NCglCZWxvdyBpcyBoaXMgbGV0dGVyIHRvIENsZXZlbGFuZC48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxEZWFyIENsZXZlbGFuZCw8L3A+DQo8cD4NCgnigJxJbiBNYXkgb2YgMjAw
OCwgSSBsb2FkZWQgdXAgbXkgQ2hldnJvbGV0IEltcGFsYSwgYW5kIG1hZGUgdGhlIHJvdWdobHkg
dHdvIGhvdXIgZHJpdmUgZnJvbSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUb2xlZG8gdG8gQmVyZWEsIGlu
IGhvcGVzIG9mIG5vdCByZXR1cm5pbmcgYW55IHRpbWUgc29vbi4gVW5mb3J0dW5hdGVseSwgSSB3
YXMgYmFjayBvbiB0aGUgVG9sZWRvIGNhbXB1cyB3aXRoaW4gdGhyZWUgZGF5cy4gSSBoYWQgd2hh
dCB3YXMsIGJ5IG1vc3QgYWNjb3VudHMsIGF0IGxlYXN0IGEgc29saWQgcGVyZm9ybWFuY2UgZHVy
aW5nIG15IHRyeW91dCB3aXRoIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25zIGR1cmluZyB0aGVpciByb29r
aWUgbWluaS1jYW1wLiBBdCB0aGUgY29uY2x1c2lvbiBvZiB0aGUgY2FtcCwgSSB3YXMgdG9sZCBi
eSB0aGUgZnJvbnQgb2ZmaWNlIGFuZCBjb2FjaGVzIHRoYXQgSSB3b3VsZCBtb3JlIHRoYW4gbGlr
ZWx5IGJlIHNpZ25lZCB3aXRoaW4gdGhlIHdlZWsuIEFmdGVyd2FyZHMsIEkgd291bGQgY2hlY2sg
dGhlIEJyb3duc+KAmSByb3N0ZXIgdHJhbnNhY3Rpb25zIGV2ZXJ5IGRheSBhbmQgcHJheSB0aGF0
IHRoZSBwaG9uZSB3b3VsZCByaW5nIHRvIG1ha2UgbWUgYSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd24uIFRoZSBk
YXlzLCB3ZWVrcywgYW5kIG1vbnRocyBwYXNzZWQgYnkgd2l0aG91dCB0aGUgcGhvbmUgY2FsbCBl
dmVyIGNvbWluZy4gQnV0LCBhcyBmYXRlIHdvdWxkIGhhdmUgaXQsIGFmdGVyIHdvcmtpbmcgaW4g
YSBmYWN0b3J5LCB3b3JraW5nIGFzIGEgY2FkZHksIGludGVybmluZyBhcyBhbiBORkwgc2NvdXQs
IHN0YXJyaW5nIG9uIGEgcmVhbGl0eSBzaG93LCBwbGF5aW5nIGluIENhbmFkYSwgYnJlYWtpbmcg
YSBsZWcgKGxpdGVyYWxseSksIGdldHRpbmcgY3V0IGFmdGVyIG9uZSBwcmFjdGljZSBpbiBTdC4g
TG91aXMsIGFuZCBlbWVyZ2luZyBpbiBDaW5jaW5uYXRpLCBvbiBNYXJjaCAxMSwgMjAxNCwgdGhl
IENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMgZmluYWxseSBjYWxsZWQgYW5kIGNoYW5nZWQgbXkgbGlmZSBmb3Jl
dmVyLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRvZGF5LCBteSBmb290YmFsbCBjYXJlZXIgY29tZXMgdG8gYW4g
ZW5kLCBidXQgSSBjZWxlYnJhdGUgdGhlIGluY3JlZGlibGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgSSB3YXMgZ2l2
ZW4gdG8gd2VhciB0aGUgc2FtZSBjb2xvcnMgYXMgbGVnZW5kcyBsaWtlIEppbSBCcm93biwgT3R0
byBHcmFoYW0sIEVyaWMgTWV0Y2FsZiwgQ2xheSBNYXRoZXdzIFNyLiwgUGF1bCBXYXJmaWVsZCwg
T3p6aWUgTmV3c29tZSwgSm9zaCBDcmliYnMsIEJlcm5pZSBLb3NhciwgSm9lIFRob21hcywgYW5k
IG1hbnkgbW9yZS4gSSBjb3VudCBpdCBhbiBpbmNyZWRpYmxlIGhvbm9yIHRvIGJlIGEgZm9vdGJh
bGwgZGVzY2VuZGFudCBvZiB0aGUgR29kZmF0aGVyIG9mIGZvb3RiYWxsIGhpbXNlbGYsIE1yLiBQ
YXVsIEJyb3duLiBUaGFuayB5b3UgdG8gYWxsIHRoZSBjb2FjaGVzIGFuZCBteSBicm90aGVycyBv
biB0aGUgZmllbGQgZm9yIGhhdmluZyBteSBiYWNrIGFsd2F5cywgbm8gbWF0dGVyIHdoYXQuIFRo
YW5rIHlvdSB0byBKaW1teSBhbmQgRGVlIEhhc2xhbSBmb3IgdGhlIHN1cHBvcnQsIGNhcmUsIGFu
ZCBlZmZvcnQgeW91IGNvbnRpbnVlIHRvIHB1dCBpbnRvIHR1cm5pbmcgdGhpcyBzdG9yaWVkIGZy
YW5jaGlzZSBhcm91bmQuIFRoYW5rIHlvdSB0byBSYXkgRmFybWVyLCBTYXNoaSBCcm93biwgTWlr
ZSBQZXR0aW5lLCBhbmQgSHVlIEphY2tzb24gZm9yIGFsbG93aW5nIG1lIHRoZSBvcHBvcnR1bml0
eSB0byBqb2luIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgY29tbXVuaXR5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnExhc3RseSwg
dGhlIGxvdmUgYW5kIHN1cHBvcnQgdGhhdCBCcm93bnMgZmFucyBhY3Jvc3MgdGhlIGdsb2JlIGhh
dmUgc2hvd24gbXkgZmFtaWx5IGFuZCBJIHdhcyBib3RoIHVuYW50aWNpcGF0ZWQgYW5kIGdyZWF0
bHkgYXBwcmVjaWF0ZWQuIE15IHRpbWUgYXMgYSBCcm93biB3YXMgc29tZSBvZiB0aGUgYmVzdCBv
ZiBteSBsaWZlIGFuZCBJIGhhdmUgbmV2ZXIgZXhwZXJpZW5jZWQgc3VjaCBwYXNzaW9uIGZyb20g
ZmFucyBpbiBteSBsaWZlLiBJIGNvdWxkbuKAmXQgd3JhcCBteSBtaW5kIGFyb3VuZCB0aGUgdW53
YXZlcmluZyBzdXBwb3J0IENsZXZlbGFuZCBmYW5zIHNob3dlZCB1cyB0aHJvdWdoIHRoZSB1cHMg
YW5kIGRvd25zLCBidXQgSSBrbmV3IGl0IHdhcyBzcGVjaWFsIHRvIGJlIGEgcGFydCBvZi4gSSBh
bSBwcm91ZCB0byBiZSBhIHBhcnQgb2YgdGhlIENsZXZlbGFuZCBjb21tdW5pdHksIGFuZCBpbiBt
eSBzaG9ydCB0aW1lLCBJIGhvcGUgbXkgc21hbGwgY29udHJpYnV0aW9ucyBoYXZlIGxlZnQgaXQg
aW4gYSBiZXR0ZXIgcGxhY2UgdGhhbiB3aGVuIEkgYXJyaXZlZC4gVGhhbmsgeW91IENsZXZlbGFu
ZCwgdGhlIHBsZWFzdXJlIHdhcyBhbGwgbWluZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaWxsIG5leHQgdGlt
ZSw8L3A+DQo8cD4NCgnigJwtQW5kcmV3IEhhd2tpbnPigJ08L3A+DQo8cD4NCglSb3N0ZXIgbW92
ZTwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBCcm93bnMgcmVjZW50bHkgcGxhY2VkIGNvcm5lcmJhY2sgSG93YXJk
IFdpbHNvbiwgYSBmb3VydGgtcm91bmQgcGljayBpbiB0aGlzIHllYXLigJlzIGRyYWZ0LCBvbiB0
aGUgYWN0aXZlL3BoeXNpY2FsbHkgdW5hYmxlIHRvIHBlcmZvcm0gbGlzdC48L3A+DQo8cD4NCglU
aGUgbW92ZSB3YXMgZXhwZWN0ZWQuIFdpbHNvbiBzdWZmZXJlZCBhIGZyYWN0dXJlZCBrbmVlY2Fw
IGluIE1heSBkdXJpbmcgcm9va2llIG1pbmljYW1wIGFuZCBtaWdodCBuZWVkIHN1cmdlcnkgZGVw
ZW5kaW5nIG9uIGhvdyBpdCBoZWFscy48L3A+DQo8cD4NCglOZXcgYWdlbnQ8L3A+DQo8cD4NCglC
cm93bnMgcnVubmluZyBiYWNrIElzYWlhaCBDcm93ZWxsIHJlY2VudGx5IGhpcmVkIGhpZ2gtcHJv
ZmlsZSBhZ2VudCBEcmV3IFJvc2VuaGF1cyB0byByZXByZXNlbnQgaGltLjwvcD4NCjxwPg0KCUNy
b3dlbGwgaXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIGJlY29tZSBhbiB1bnJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCBN
YXJjaCAxNCBhbmQgd2lsbCBsb29rIGZvciBSb3NlbmhhdXMgdG8gbmVnb3RpYXRlIGEgbHVjcmF0
aXZlIGNvbnRyYWN0IG9uIGhpcyBiZWhhbGYuIENyb3dlbGwgd2FzIHByZXZpb3VzbHkgcmVwcmVz
ZW50ZWQgYnkgVW5pdmVyc2FsIFNwb3J0cyBNYW5hZ2VtZW50LjwvcD4NCjxwPg0KCU5hdGUgVWxy
aWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJv
d25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.