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Former Browns wide receiver Andrew Hawkins announces retirement, writes letter to Cleveland

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 25, 2017 - 03:07 PM | Updated: July 25, 2017 - 03:34 PM

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