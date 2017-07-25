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Browns notebook

Former Browns wide receiver Andrew Hawkins announces retirement, writes letter to Cleveland

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 25, 2017 - 03:07 PM
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Cleveland Browns wide receiver Andrew Hawkins (right) makes a catch as Buffalo Bills cornerback Ronald Darby (28) and cornerback Corey White (30) defend on the play during the second half of a game, Dec. 18, 2016, in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)


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