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Former Kent State cornerback Najee Murray receives advice from Josh Cribbs, then contract from Browns

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 14, 2017 - 03:00 PM
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Kent State cornerback Najee Murray (left) knocks a pass away from Akron wide receiver Jerome Lane in the third quarter of a game, Nov. 27, 2015 at InfoCision Stadium in Akron. Murray was called for pass interference on the play. (Akron Beacon Journal file photo)

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