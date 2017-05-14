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Former Kent State cornerback Najee Murray receives advice from Josh Cribbs, then contract from Browns

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 14, 2017 - 03:00 PM | Updated: May 15, 2017 - 03:34 PM
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