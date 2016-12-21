All CATEGORIES
☰ Menu

NFL

Former UA star linebacker Jatavis Brown playing well for Chargers, looks forward to coming back to face Browns

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: December 21, 2016 - 01:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

San Diego Chargers linebacker Jatavis Brown (57) breaks up a pass intended for Oakland Raiders running back DeAndre Washington (33) during the second half of an game Sunday in San Diego. (AP Photo/Alex Gallardo)


MORE IN SPORTS

tribe23cut Mark Blinch - AP
Indians, slugger Edwin Encarnacion reportedly agree to multiyear deal

These aren’t the same old Indians, the ones that have been accused of being cheap or too passive. That argument, popular among fans since the turn of the century, would be a hard sell now.

bmatch23cut_01
Browns brace for encounter with another rookie they passed on: Chargers defensive end Joey Bosa
osufoot23cut_01
Ohio State football: Buckeyes who were reserves for last title, anxious to get their chance to shine in playoffs
stoper23cut_01
High school basketball/Perry 61, Stow 47: Panthers grind out win over previously unbeaten Bulldogs
High school notebook: Ellet wrestling team receives gift from the LeBron James Family Foundation
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next