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Former UA star linebacker Jatavis Brown playing well for Chargers, looks forward to coming back to face Browns

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: December 21, 2016 - 01:17 PM
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San Diego Chargers linebacker Jatavis Brown (57) breaks up a pass intended for Oakland Raiders running back DeAndre Washington (33) during the second half of an game Sunday in San Diego. (AP Photo/Alex Gallardo)


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