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From Mitch Trubisky’s height to DeShone Kizer’s record, Browns coach Hue Jackson breaking down QBs at NFL Scouting Combine

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 2, 2017 - 12:57 PM | Updated: March 2, 2017 - 12:59 PM

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