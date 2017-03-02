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Browns: 2017 NFL Combine

From Mitch Trubisky’s height to DeShone Kizer’s record, Browns coach Hue Jackson breaking down quarterbacks at NFL Scouting Combine

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 2, 2017 - 12:57 PM | Updated: March 3, 2017 - 03:29 PM
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North Carolina quarterback Mitch Trubisky looks to pass during practice, Aug. 5, 2016 in Chapel Hill, N.C. Trubisky, a Mentor High School grad, has declared for the NFL Draft and instantly becomes a possibility to be Browns' No. 1 pick. (AP Photo/Gerry Broome)

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