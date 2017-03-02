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From Mitch Trubisky’s height to DeShone Kizer’s record, Browns coach Hue Jackson breaking down quarterbacks at NFL Scouting Combine

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 2, 2017 - 12:57 PM | Updated: March 2, 2017 - 05:21 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson speaks during a news conference at the NFL football scouting combine Thursday in Indianapolis. (AP Photo/David J. Phillip)


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