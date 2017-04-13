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Fullback Danny Vitale has big goals as Browns return Monday for offseason workout program

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 13, 2017 - 05:25 PM | Updated: April 14, 2017 - 11:22 AM
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iCleveland Browns running back Danny Vitale (40) drops a pass in the end zone in the second half of an a game against the Cincinnati Bengals, Dec. 11, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

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