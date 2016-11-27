By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
Giants 27, Browns 13: Coach Hue Jackson says ‘0-12 is probably the hardest thing ever’ in emotional news conference November 28,2016 04:17 AM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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