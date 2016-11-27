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Giants 27, Browns 13: Coach Hue Jackson says ‘0-12 is probably the hardest thing ever’ in emotional news conference

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 27, 2016 - 04:21 PM | Updated: November 28, 2016 - 01:32 PM
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Cleveland Browns running back Duke Johnson (29) runs the ball against New York Giants cornerback Janoris Jenkins (20) in the first half of an NFL football game, Sunday, Nov. 27, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

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