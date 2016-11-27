Giants 27, Browns 13: Coach Hue Jackson says ‘0-12 is probably the hardest thing ever’ in emotional news conference

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBCcm93bnMgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gdXR0ZXJlZCB0aGUgd29yZHMg
JiM4MjIwO2JlaW5nIDAtMTIgaXMgcHJvYmFibHkgdGhlIGhhcmRlc3QgdGhpbmcgZXZlci4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZW4gaGUgcHVyc2VkIGhpcyBsaXBzIGFuZCB0YXBwZWQgdGhlIHNpZGUgb2Yg
dGhlIHBvZGl1bSBlaWdodCBvciBuaW5lIHRpbWVzIHdpdGggaGlzIHJpZ2h0IGhhbmQgYXMgaGUg
cXVpY2tseSBjb21wb3NlZCBoaW1zZWxmIGFuZCBmb3VnaHQgYmFjayB0aGUgdGVhcnMgaW4gaGlz
IGV5ZXMuPC9wPjxwPkphY2tzb24mIzgyMTc7cyBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgYWZ0ZXIgdGhlIEJy
b3ducyBsb3N0IDI3LTEzIHRvIHRoZSBOZXcgWW9yayBHaWFudHMgb24gU3VuZGF5IGF0IEZpcnN0
RW5lcmd5IFN0YWRpdW0gcGVyZmVjdGx5IGlsbHVzdHJhdGVkIHRoZSBwYWluIGFuZCBmcnVzdHJh
dGlvbiBvZiBhbiBvcmdhbml6YXRpb24gdGhyZWUtcXVhcnRlcnMgb2YgdGhlIHdheSB0b3dhcmQg
YmVjb21pbmcganVzdCB0aGUgc2Vjb25kIE5GTCB0ZWFtIHRvIGZpbmlzaCBhIHNlYXNvbiAwLTE2
LjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIHNldHRsZWQgZm9yIHR3byBmaWVsZCBnb2FscyBpbnNpZGUgdGhl
IDEwLXlhcmQgbGluZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIsIHN1cnJlbmRlcmVkIHNldmVuIHNh
Y2tzIGFuZCBsb3N0IHRocmVlIGZ1bWJsZXMgdG8gc3R1bWJsZSBpbiBhIGdhbWUgdGhlIEdpYW50
cywgYXQgdGltZXMsIHNlZW1lZCB0byBiZSBkYXJpbmcgdGhlbSB0byB3aW4uPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGUgaGFyZCBwYXJ0IGZvciB1cyByaWdodCBub3cgaXMgZXZlcnl0aGluZyBoYXMgdG8gYmUg
cGVyZmVjdCwgYW5kIHRoaXMgaXMgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIHBlcmZlY3QsJiM4MjIxOyBKYWNr
c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtGb290YmFsbCYjODIxNztzIG5vdCBwZXJmZWN0LiBJdCYjODIxNztz
IGEgZ2FtZS4gWW91JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgdGhlIHVwcyBhbmQgZG93bnMuIFRo
YXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IHRoZSB3YXkgZm9vdGJhbGwgZ29lcywgYnV0IHlvdSYjODIxNzt2ZSBn
b3QgdG8gbWFrZSBlbm91Z2ggcGxheXMgdG8gd2luLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBoYXNu
JiM4MjE3O3Qgc2VlbiBoaXMgdGVhbSBtYWtlIGVub3VnaCBwbGF5cyB5ZXQsIGFzIGV2aWRlbmNl
ZCBieSBpdHMgMC0xMiByZWNvcmQgYXQgdGhlIG1lcmNpZnVsIGJ5ZSB3ZWVrLjwvcD48cD5UaGUg
QnJvd25zIGhhdmUgc3VmZmVyZWQgMTUgY29uc2VjdXRpdmUgZGVmZWF0cyBkYXRpbmcgYmFjayB0
byBsYXN0IHNlYXNvbi4gVGhleSBoYXZlIGxvc3QgMjIgb2YgdGhlaXIgcGFzdCAyMyBnYW1lcyBh
bmQgMzAgb2YgdGhlIHBhc3QgMzMuIFRoZXkgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCB3b24gc2luY2UgRGVjLiAx
My48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgaGFkIG15IGJ1dHQga2lja2VkIHVwIG92ZXIgbXkg
c2hvdWxkZXJzIGVub3VnaCB0aGlzIHNlYXNvbiB0aGF0IEkgcmVhbGx5IGRvbiYjODIxNzt0IG5l
ZWQgbXkgYnV0dCBraWNrZWQgYW55bW9yZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSmFja3Nvbiwgd2hvIHdhcyBo
aXJlZCBKYW4uIDEzLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZmlndXJlIG91dCBob3cgbm90
IHRvIGdldCBteSBidXR0IGtpY2tlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24gd2FzIGFib3V0IDIz
IG1pbnV0ZXMgbGF0ZSB0byBoaXMgcG9zdGdhbWUgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlLCBzbyBxdWFydGVy
YmFjayBKb3NoIE1jQ293biBhcHBlYXJlZCBhdCB0aGUgcG9kaXVtIGZpcnN0LiBXcml0ZXJzIHdo
byBoYXZlIGNvdmVyZWQgdGhlIHRlYW0gZm9yIGRlY2FkZXMgY291bGRuJiM4MjE3O3QgcmVtZW1i
ZXIgYSBwbGF5ZXIgZXZlciBzcGVha2luZyBiZWZvcmUgdGhlIGhlYWQgY29hY2guPC9wPjxwPkph
Y2tzb24gZXhwbGFpbmVkIGhlIHdhcyB0YXJkeSBiZWNhdXNlIGhlIG1ldCB3aXRoIHRoZSBmcmFu
Y2hpc2UmIzgyMTc7cyBiaWd3aWdzIGFib3V0IHdoYXQgbmVlZHMgdG8gYmUgZG9uZSB0byBpbXBy
b3ZlLiBIZSBtZWV0cyB3aXRoIHRlYW0gYnJhc3MgYWZ0ZXIgZXZlcnkgZ2FtZSwgYnV0IHRoaXMg
b25lIGxhc3RlZCBsb25nZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbiB0aGVzZSB0aW1lcyBvZiB0b3VnaG5l
c3MgYW5kIHRpbWVzIG9mIGNyaXNpcywgeW91IGhhdmUgdG8gaGF2ZSBnb29kLCBzdHJvbmcgY29u
dmVyc2F0aW9ucywgYW5kIEkgdGhpbmsgd2UgYWxsIHVuZGVyc3RhbmQgdGhhdCwmIzgyMjE7IEph
Y2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIGltcG9ydGFudCwgYW5kIEkg
dGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBoZWFsdGh5IGFuZCBJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgZ29vZC4gSSB0
aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3MgaG93IHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBnbyB0aHJvdWdoIHRoZXNlIHRo
aW5ncyBpbiB0aGUgZnV0dXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBpbnNpc3RlZCB0aGUgbGVu
Z3RoeSBjb252ZXJzYXRpb24gZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYW55dGhpbmcgdG8gZG8gd2l0aCBo
aXMgam9iIHNlY3VyaXR5IGFuZCBoZSYjODIxNztzIHN1cmUgaGUmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7Z29p
bmcgdG8gYmUgaGVyZSYjODIyMTsgbmV4dCBzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgZnVs
bCBzdXBwb3J0IG9mIFtvd25lcnNdIEppbW15IGFuZCBEZWUgW0hhc2xhbV0gYW5kIFtoZWFkIG9m
IGZvb3RiYWxsIG9wZXJhdGlvbnNdIFNhc2hpIFtCcm93bl0gYW5kIGhpcyBjcmV3LCYjODIyMTsg
SmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGFwYXJ0IG9yIHNwbGludGVyZWQg
b3Igd2hhdGV2ZXIgdGVybSB5b3UgZ3V5cyB3YW50IHRvIHVzZS4gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBub25l
IG9mIHRoYXQgZ29pbmcgb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBCcm93bnMgZmluYWxseSBn
ZXR0aW5nIGEgYnJlYWsgb24gdGhlaXIgc2NoZWR1bGUsIHRoZSBwbGF5ZXJzIHdpbGwgcHJhY3Rp
Y2UgTW9uZGF5IGFuZCBUdWVzZGF5IGJlZm9yZSB0YWtpbmcgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHdlZWsg
b2ZmLiAJPC9wPjxwPkphY2tzb24gd2lsbCBiZSBidXJuaW5nIHRoZSBtaWRuaWdodCBvaWwsIHRo
b3VnaC4gSGUgY2FtZSB0byBDbGV2ZWxhbmQgd2l0aCBhIHJlcHV0YXRpb24gYXMgYW4gb2ZmZW5z
aXZlIG1hc3Rlcm1pbmQsIGJ1dCB0aGUgQnJvd25zIGhhdmUgc2NvcmVkIGp1c3QgMzkgcG9pbnRz
IGluIHRoZWlyIHBhc3QgZm91ciBnYW1lcy4gVGhleSBzY29yZWQgYSB0b3VjaGRvd24gb24gb25l
IG9mIHRoZWlyIHRocmVlIHRyaXBzIGludG8gdGhlIHJlZCB6b25lIGFnYWluc3QgdGhlIEdpYW50
cyAoOC0zKSB3aXRoIHJvb2tpZSB3aWRlIHJlY2VpdmVyIENvcmV5IENvbGVtYW4gYmVhdGluZyBj
b3JuZXJiYWNrIEphbm9yaXMgSmVua2lucyBhbmQgY2F0Y2hpbmcgYSAyMS15YXJkIHNjb3Jpbmcg
c3RyaWtlIGZyb20gTWNDb3duLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZmluZCBh
IHdheSwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBi
ZSBkb3duIGluIHRoZSBzY29yaW5nIHpvbmUgYW5kIGNhbiYjODIxNzt0IHNjb3JlLiBJIGhhdmVu
JiM4MjE3O3QgaGFkIHRoYXQgZmVlbGluZyBpbiBhIGxvbmcgdGltZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO05v
cm1hbGx5IHlvdSBjYWxsIGEgcGxheSBhbmQgeW91IGtub3cgaG93IGl0IHdvcmtzIGFuZCB5b3Ug
c2NvcmUsIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHdoYXQmIzgyMTc7cyBoYXBwZW5pbmcuIFNvIHlv
dSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZ28gZmlndXJlIHRob3NlIHRoaW5ncyBvdXQgYW5kIGdldCBiZXR0
ZXIgYXQgaXQuIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGJlY29tZSBmb290YmFsbCBpbGxpdGVyYXRlIG9yIHNv
bWV0aGluZyBsaWtlIHRoYXQgb3Zlcm5pZ2h0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29sZW1hbiYjODIxNztz
IHRvdWNoZG93biBjdXQgdGhlIEJyb3ducyYjODIxNzsgZGVmaWNpdCB0byAyMC0xMyB3aXRoIDg6
MTcgbGVmdCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIFNvIHRoZXkgd2VyZSBpbiBzdHJpa2luZyBk
aXN0YW5jZSB1bnRpbCB0aGUgR2lhbnRzIGNvdW50ZXJlZCBvbiB0aGUgbmV4dCBzZXJpZXMgd2hl
biB3aWRlIHJlY2VpdmVyIE9kZWxsIEJlY2toYW0gSnIuIGNhdWdodCBhIDQteWFyZCB0b3VjaGRv
d24gcGFzcyBmcm9tIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEVsaSBNYW5uaW5nIG92ZXIgdGhlIG1pZGRsZSBhbmQg
YmVoaW5kIGluc2lkZSBsaW5lYmFja2VyIENocmlzIEtpcmtzZXksIGdpdmluZyB0aGVtIGEgMjct
MTMgbGVhZCB3aXRoIDU6MTAgbGVmdC48L3A+PHA+SW4gb3RoZXIgd29yZHMsIHRoZSBCcm93bnMg
aGF2ZW4mIzgyMTc7dCBxdWl0IG9uIEphY2tzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3Jl
IHRyeWluZyBhbmQgdGhleSYjODIxNztyZSBnaXZpbmcgbWUgZXZlcnl0aGluZyB0aGF0IHRoZXkg
aGF2ZSwgYW5kIEkgZG8ga25vdyB0aGF0LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7QXQg
aW5vcHBvcnR1bmUgdGltZXMsIHRoZSByZWFzb24gd2h5IHlvdSBsb3NlIGZvb3RiYWxsIGdhbWVz
IHNob3cgdXAgZm9yIG91ciBmb290YmFsbCB0ZWFtICYjODIxMjsgdHVybm92ZXJzLCB0aGUgaW5h
YmlsaXR5IHRvIHNjb3JlLCB0aGUgaW5hYmlsaXR5IHRvIGZpbmlzaCBkcml2ZXMgYW5kIHRob3Nl
IHRoaW5ncy4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgbG9zaW5nIGZvb3RiYWxsIGlzLiBJJiM4MjE3O20g
YXQgdGhlIGhlYWQgb2YgaXQsIGFuZCB0aGF0IHBhcnQgaXMgZnJ1c3RyYXRpbmcuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5XaXRob3V0IGEgd2luLCBKYWNrc29uIGNhbiBvbmx5IHBvaW50IHRvIHRoZSBpbXByb3Zl
bWVudCBvZiB5b3VuZyBwbGF5ZXJzICYjODIxMjsgdGhlcmUgYXJlIGEgc3RhZ2dlcmluZyAxOSBy
b29raWVzIG9uIHRoZSA1My1tYW4gcm9zdGVyICYjODIxMjsgYXMgc2lnbnMgb2YgcHJvZ3Jlc3Mu
PC9wPjxwPkJ1dCBkZXZlbG9waW5nIHlvdW5nc3RlcnMgZG9lc24mIzgyMTc7dCBkbyBtdWNoIGZv
ciB2ZXRlcmFucyBob3BpbmcgdG8gYmUgcGFydCBvZiBhIHR1cm5hcm91bmQgbGlrZSBuaW5lLXRp
bWUgUHJvIEJvd2wgbGVmdCB0YWNrbGUgSm9lIFRob21hcy4JPC9wPjxwPiYjODIyMDtPY2Nhc2lv
bmFsbHkgeW91IGdldCBpbnRvIHNvbWUgc2VsZi1waXR5IGFuZCB5b3Ugd2FudCB0byBjcnkgaW4g
dGhlIGNvcm5lciBhbmQgcm9sbCB1cCBpbnRvIGEgYmFsbCwmIzgyMjE7IFRob21hcyBzYWlkLiAm
IzgyMjA7QnV0IHRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBoZWxwIG1lIGdvIG91dCBvbiBTdW5kYXkgYW5k
IGRvIG15IGpvYiBhbnkgYmV0dGVyLiBJIHRoaW5rIHNvbWUgb2YgdGhhdCBzZWxmLXBpdHkgaXMg
bWF5YmUgYmVzdCBsZWZ0IGZvciB0aGUgb2Zmc2Vhc29uLiBUaGUgYnVzeSB3b3JrIHdlZWtzIHRo
YXQgd2UgaGF2ZSBraW5kIG9mIGhlbHBzIHNvbWUgb2YgdGhhdCBiZWNhdXNlIHlvdSBkb24mIzgy
MTc7dCBoYXZlIHRpbWUgdG8gcmVmbGVjdCBvbiAmIzgyMTY7d29lIGlzIG1lLiYjODIxNzsmIzgy
MDE7JiM4MjIxOzwvcD48cD5KYWNrc29uIGNvbnRpbnVlZCB0byBibGFtZSBoaW1zZWxmIGZvciB0
aGUgdGVhbSYjODIxNztzIHRyb3VibGVzIGxpa2UgaGUgaGFzIHRocm91Z2hvdXQgdGhpcyBzZWFz
b24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVuIHdlIHdpbiB0aGUgU3VwZXIgQm93bCwgaXQmIzgyMTc7cyBn
b2luZyB0byBiZSB0aGUgc2FtZSB3YXksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7
cyBub3QgZ29pbmcgdG8gYmUgbWUuIEl0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgdGhlbS4gSXQmIzgy
MTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBvdXIgcGxheWVycyB0aGF0IGRpZCBpdC4gV2hlbiB0aGVyZSBhcmUg
dGhpbmdzIHRoYXQgZG9uJiM4MjE3O3QgZ28gcmlnaHQsIGl0JiM4MjE3O3MgZWFzeSB0byBwb2lu
dCBmaW5nZXJzIGF0IGEgbG90IG9mIGRpZmZlcmVudCBwZW9wbGUsIGFuZCBJIHRoaW5rIHRoZSBi
ZXN0IHBsYWNlIHRvIHBvaW50IGlzIGF0IG1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBoYXMgcHVi
bGljbHkgdm93ZWQgdG8gd2luIHRoZSBTdXBlciBCb3dsIHdpdGggdGhlIEJyb3ducyBmb3VyIHRp
bWVzLiBJdCYjODIxNztzIGJvbGQgZm9yIHRoZSBsZWFkZXIgb2YgYSB0ZWFtIHRoYXQmIzgyMTc7
cyBpbiBqZW9wYXJkeSBvZiBiZWNvbWluZyBqdXN0IHRoZSBmaWZ0aCBvbmUgdG8gZ28gd2lubGVz
cyBpbiBhbiBORkwgc2Vhc29uIHNpbmNlIDE5NDQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUg
Z290IHRvIGZpbmQgYSB3YXkgdG8gcHV0IHRvZ2V0aGVyIGEgd2luLCBhbmQgd2hvIGtub3dzPyYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3MgZm91ciBnYW1lcyBbbGVmdF0gdGhh
dCB3ZSBoYXZlIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGdvIG91dCBhbmQgcGxheSwgc28gdGhlcmUmIzgy
MTc7cyBmb3VyIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgdG8gd2luIGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIGFub3RoZXIg
Zm91ciBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGxvc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIG5ldmVy
IGJlZW4gdGhyb3VnaCB0aGlzLiBJIGtub3cgeW91IGd1eXMgYWx3YXlzIGFzayBtZSwgYnV0IGFz
IEkgdG9sZCB5b3UgYmVmb3JlLCBJJiM4MjE3O20gbm90IGdvaW5nIHRvIGZhbGwgb2ZmIHRoZSBj
bGlmZi4gLi4uIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB5b3UgdG8gdGhpbmsgSSBkb24mIzgyMTc7dCBn
ZXQgbWFkIG9yIHNhZCBvciBkaXNhcHBvaW50ZWQuIEkgZ28gdGhyb3VnaCBhbGwgdGhvc2UgZW1v
dGlvbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYWNrc29uIGZvdWdodCB0aG9zZSBlbW90aW9ucyBhdCB0aGUg
cG9kaXVtLCBhbmQgaGUgcHJvbWlzZWQgdG8ga2VlcCBmaWdodGluZyBkZXNwaXRlIGxvc2luZy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgbmV2ZXIgbG9zdCBtYW55IGZpZ2h0cywgc28gd2UmIzgy
MTc7cmUgZ29pbmcgdG8ga2VlcCBzd2luZ2luZywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIw
O0kmIzgyMTc7dmUgbG9zdCBhIGxvdCByaWdodCBub3csIG1vcmUgdGhhbiBJJiM4MjE3O3ZlIGV2
ZXIgbG9zdCBpbiBteSBsaWZlIGZpZ2h0aW5nLiBCdXQgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8ga2Vl
cCBmaWdodGluZy4gV2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gZmlnaHQgdGhlIHJpZ2h0IGZpZ2h0LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
Om51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8u
Y29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xs
b3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRl
VWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8
L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmou
c3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.