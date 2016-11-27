Giants 27, Browns 13: Coach Hue Jackson says ‘0-12 is probably the hardest thing ever’ in emotional news conference

PHA+DQoJQ0xFVkVMQU5EOiBCcm93bnMgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gdXR0ZXJlZCB0aGUgd29y
ZHMg4oCcYmVpbmcgMC0xMiBpcyBwcm9iYWJseSB0aGUgaGFyZGVzdCB0aGluZyBldmVyLuKAnTwv
cD4NCjxwPg0KCVRoZW4gaGUgcHVyc2VkIGhpcyBsaXBzIGFuZCB0YXBwZWQgdGhlIHNpZGUgb2Yg
dGhlIHBvZGl1bSBlaWdodCBvciBuaW5lIHRpbWVzIHdpdGggaGlzIHJpZ2h0IGhhbmQgYXMgaGUg
cXVpY2tseSBjb21wb3NlZCBoaW1zZWxmIGFuZCBmb3VnaHQgYmFjayB0aGUgdGVhcnMgaW4gaGlz
IGV5ZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbuKAmXMgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIGFmdGVyIHRoZSBC
cm93bnMgbG9zdCAyNy0xMyB0byB0aGUgTmV3IFlvcmsgR2lhbnRzIG9uIFN1bmRheSBhdCBGaXJz
dEVuZXJneSBTdGFkaXVtIHBlcmZlY3RseSBpbGx1c3RyYXRlZCB0aGUgcGFpbiBhbmQgZnJ1c3Ry
YXRpb24gb2YgYW4gb3JnYW5pemF0aW9uIHRocmVlLXF1YXJ0ZXJzIG9mIHRoZSB3YXkgdG93YXJk
IGJlY29taW5nIGp1c3QgdGhlIHNlY29uZCBORkwgdGVhbSB0byBmaW5pc2ggYSBzZWFzb24gMC0x
Ni48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgQnJvd25zIHNldHRsZWQgZm9yIHR3byBmaWVsZCBnb2FscyBpbnNp
ZGUgdGhlIDEwLXlhcmQgbGluZSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIsIHN1cnJlbmRlcmVkIHNl
dmVuIHNhY2tzIGFuZCBsb3N0IHRocmVlIGZ1bWJsZXMgdG8gc3R1bWJsZSBpbiBhIGdhbWUgdGhl
IEdpYW50cywgYXQgdGltZXMsIHNlZW1lZCB0byBiZSBkYXJpbmcgdGhlbSB0byB3aW4uPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcVGhlIGhhcmQgcGFydCBmb3IgdXMgcmlnaHQgbm93IGlzIGV2ZXJ5dGhpbmcgaGFz
IHRvIGJlIHBlcmZlY3QsIGFuZCB0aGlzIGlzIG5vdCBnb2luZyB0byBiZSBwZXJmZWN0LOKAnSBK
YWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEZvb3RiYWxs4oCZcyBub3QgcGVyZmVjdC4gSXTigJlzIGEgZ2FtZS4g
WW914oCZcmUgZ29pbmcgdG8gaGF2ZSB0aGUgdXBzIGFuZCBkb3ducy4gVGhhdOKAmXMganVzdCB0
aGUgd2F5IGZvb3RiYWxsIGdvZXMsIGJ1dCB5b3XigJl2ZSBnb3QgdG8gbWFrZSBlbm91Z2ggcGxh
eXMgdG8gd2luLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUphY2tzb24gaGFzbuKAmXQgc2VlbiBoaXMgdGVhbSBt
YWtlIGVub3VnaCBwbGF5cyB5ZXQsIGFzIGV2aWRlbmNlZCBieSBpdHMgMC0xMiByZWNvcmQgYXQg
dGhlIG1lcmNpZnVsIGJ5ZSB3ZWVrLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBzdWZmZXJl
ZCAxNSBjb25zZWN1dGl2ZSBkZWZlYXRzIGRhdGluZyBiYWNrIHRvIGxhc3Qgc2Vhc29uLiBUaGV5
IGhhdmUgbG9zdCAyMiBvZiB0aGVpciBwYXN0IDIzIGdhbWVzIGFuZCAzMCBvZiB0aGUgcGFzdCAz
My4gVGhleSBoYXZlbuKAmXQgd29uIHNpbmNlIERlYy4gMTMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSeKAmXZl
IGhhZCBteSBidXR0IGtpY2tlZCB1cCBvdmVyIG15IHNob3VsZGVycyBlbm91Z2ggdGhpcyBzZWFz
b24gdGhhdCBJIHJlYWxseSBkb27igJl0IG5lZWQgbXkgYnV0dCBraWNrZWQgYW55bW9yZSzigJ0g
c2FpZCBKYWNrc29uLCB3aG8gd2FzIGhpcmVkIEphbi4gMTMuIOKAnEnigJl2ZSBnb3QgdG8gZmln
dXJlIG91dCBob3cgbm90IHRvIGdldCBteSBidXR0IGtpY2tlZC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYWNr
c29uIHdhcyBhYm91dCAyMyBtaW51dGVzIGxhdGUgdG8gaGlzIHBvc3RnYW1lIG5ld3MgY29uZmVy
ZW5jZSwgc28gcXVhcnRlcmJhY2sgSm9zaCBNY0Nvd24gYXBwZWFyZWQgYXQgdGhlIHBvZGl1bSBm
aXJzdC4gV3JpdGVycyB3aG8gaGF2ZSBjb3ZlcmVkIHRoZSB0ZWFtIGZvciBkZWNhZGVzIGNvdWxk
buKAmXQgcmVtZW1iZXIgYSBwbGF5ZXIgZXZlciBzcGVha2luZyBiZWZvcmUgdGhlIGhlYWQgY29h
Y2guPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiBleHBsYWluZWQgaGUgd2FzIHRhcmR5IGJlY2F1c2UgaGUg
bWV0IHdpdGggdGhlIGZyYW5jaGlzZeKAmXMgYmlnd2lncyBhYm91dCB3aGF0IG5lZWRzIHRvIGJl
IGRvbmUgdG8gaW1wcm92ZS4gSGUgbWVldHMgd2l0aCB0ZWFtIGJyYXNzIGFmdGVyIGV2ZXJ5IGdh
bWUsIGJ1dCB0aGlzIG9uZSBsYXN0ZWQgbG9uZ2VyLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEluIHRoZXNlIHRp
bWVzIG9mIHRvdWdobmVzcyBhbmQgdGltZXMgb2YgY3Jpc2lzLCB5b3UgaGF2ZSB0byBoYXZlIGdv
b2QsIHN0cm9uZyBjb252ZXJzYXRpb25zLCBhbmQgSSB0aGluayB3ZSBhbGwgdW5kZXJzdGFuZCB0
aGF0LOKAnSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEkgdGhpbmsgdGhhdOKAmXMgaW1wb3J0YW50LCBhbmQg
SSB0aGluayBpdOKAmXMgaGVhbHRoeSBhbmQgSSB0aGluayBpdOKAmXMgZ29vZC4gSSB0aGluayB0
aGF04oCZcyBob3cgeW91IGRvbuKAmXQgZ28gdGhyb3VnaCB0aGVzZSB0aGluZ3MgaW4gdGhlIGZ1
dHVyZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYWNrc29uIGluc2lzdGVkIHRoZSBsZW5ndGh5IGNvbnZlcnNh
dGlvbiBkaWRu4oCZdCBoYXZlIGFueXRoaW5nIHRvIGRvIHdpdGggaGlzIGpvYiBzZWN1cml0eSBh
bmQgaGXigJlzIHN1cmUgaGXigJlzIOKAnGdvaW5nIHRvIGJlIGhlcmXigJ0gbmV4dCBzZWFzb24u
PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBoYXZlIGZ1bGwgc3VwcG9ydCBvZiBbb3duZXJzXSBKaW1teSBhbmQg
RGVlIFtIYXNsYW1dIGFuZCBbaGVhZCBvZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zXSBTYXNoaSBbQnJv
d25dIGFuZCBoaXMgY3JldyzigJ0gSmFja3NvbiBzYWlkLiDigJxXZeKAmXJlIG5vdCBhcGFydCBv
ciBzcGxpbnRlcmVkIG9yIHdoYXRldmVyIHRlcm0geW91IGd1eXMgd2FudCB0byB1c2UuIFRoZXJl
4oCZcyBub25lIG9mIHRoYXQgZ29pbmcgb24u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJV2l0aCB0aGUgQnJvd25z
IGZpbmFsbHkgZ2V0dGluZyBhIGJyZWFrIG9uIHRoZWlyIHNjaGVkdWxlLCB0aGUgcGxheWVycyB3
aWxsIHByYWN0aWNlIE1vbmRheSBhbmQgVHVlc2RheSBiZWZvcmUgdGFraW5nIHRoZSByZXN0IG9m
IHRoZSB3ZWVrIG9mZi48L3A+DQo8cD4NCglKYWNrc29uIHdpbGwgYmUgYnVybmluZyB0aGUgbWlk
bmlnaHQgb2lsLCB0aG91Z2guIEhlIGNhbWUgdG8gQ2xldmVsYW5kIHdpdGggYSByZXB1dGF0aW9u
IGFzIGFuIG9mZmVuc2l2ZSBtYXN0ZXJtaW5kLCBidXQgdGhlIEJyb3ducyBoYXZlIHNjb3JlZCBq
dXN0IDM5IHBvaW50cyBpbiB0aGVpciBwYXN0IGZvdXIgZ2FtZXMuIFRoZXkgc2NvcmVkIGEgdG91
Y2hkb3duIG9uIG9uZSBvZiB0aGVpciB0aHJlZSB0cmlwcyBpbnRvIHRoZSByZWQgem9uZSBhZ2Fp
bnN0IHRoZSBHaWFudHMgKDgtMykgd2l0aCByb29raWUgd2lkZSByZWNlaXZlciBDb3JleSBDb2xl
bWFuIGJlYXRpbmcgY29ybmVyYmFjayBKYW5vcmlzIEplbmtpbnMgYW5kIGNhdGNoaW5nIGEgMjEt
eWFyZCBzY29yaW5nIHN0cmlrZSBmcm9tIE1jQ293bi48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJ4oCZdmUgZ290
IHRvIGZpbmQgYSB3YXks4oCdIEphY2tzb24gc2FpZC4g4oCcSSBkb27igJl0IHdhbnQgdG8gYmUg
ZG93biBpbiB0aGUgc2NvcmluZyB6b25lIGFuZCBjYW7igJl0IHNjb3JlLiBJIGhhdmVu4oCZdCBo
YWQgdGhhdCBmZWVsaW5nIGluIGEgbG9uZyB0aW1lLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnE5vcm1hbGx5IHlv
dSBjYWxsIGEgcGxheSBhbmQgeW91IGtub3cgaG93IGl0IHdvcmtzIGFuZCB5b3Ugc2NvcmUsIGFu
ZCB0aGF04oCZcyBub3Qgd2hhdOKAmXMgaGFwcGVuaW5nLiBTbyB5b3XigJl2ZSBnb3QgdG8gZ28g
ZmlndXJlIHRob3NlIHRoaW5ncyBvdXQgYW5kIGdldCBiZXR0ZXIgYXQgaXQuIEkgZGlkbuKAmXQg
YmVjb21lIGZvb3RiYWxsIGlsbGl0ZXJhdGUgb3Igc29tZXRoaW5nIGxpa2UgdGhhdCBvdmVybmln
aHQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQ29sZW1hbuKAmXMgdG91Y2hkb3duIGN1dCB0aGUgQnJvd25z4oCZ
IGRlZmljaXQgdG8gMjAtMTMgd2l0aCA4OjE3IGxlZnQgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiBT
byB0aGV5IHdlcmUgaW4gc3RyaWtpbmcgZGlzdGFuY2UgdW50aWwgdGhlIEdpYW50cyBjb3VudGVy
ZWQgb24gdGhlIG5leHQgc2VyaWVzIHdoZW4gd2lkZSByZWNlaXZlciBPZGVsbCBCZWNraGFtIEpy
LiBjYXVnaHQgYSA0LXlhcmQgdG91Y2hkb3duIHBhc3MgZnJvbSBxdWFydGVyYmFjayBFbGkgTWFu
bmluZyBvdmVyIHRoZSBtaWRkbGUgYW5kIGJlaGluZCBpbnNpZGUgbGluZWJhY2tlciBDaHJpcyBL
aXJrc2V5LCBnaXZpbmcgdGhlbSBhIDI3LTEzIGxlYWQgd2l0aCA1OjEwIGxlZnQuPC9wPg0KPHA+
DQoJSW4gb3RoZXIgd29yZHMsIHRoZSBCcm93bnMgaGF2ZW7igJl0IHF1aXQgb24gSmFja3Nvbi48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGV54oCZcmUgdHJ5aW5nIGFuZCB0aGV54oCZcmUgZ2l2aW5nIG1lIGV2
ZXJ5dGhpbmcgdGhhdCB0aGV5IGhhdmUsIGFuZCBJIGRvIGtub3cgdGhhdCzigJ0gSmFja3NvbiBz
YWlkLiDigJxBdCBpbm9wcG9ydHVuZSB0aW1lcywgdGhlIHJlYXNvbiB3aHkgeW91IGxvc2UgZm9v
dGJhbGwgZ2FtZXMgc2hvdyB1cCBmb3Igb3VyIGZvb3RiYWxsIHRlYW0g4oCUIHR1cm5vdmVycywg
dGhlIGluYWJpbGl0eSB0byBzY29yZSwgdGhlIGluYWJpbGl0eSB0byBmaW5pc2ggZHJpdmVzIGFu
ZCB0aG9zZSB0aGluZ3MuIFRoYXTigJlzIHdoYXQgbG9zaW5nIGZvb3RiYWxsIGlzLiBJ4oCZbSBh
dCB0aGUgaGVhZCBvZiBpdCwgYW5kIHRoYXQgcGFydCBpcyBmcnVzdHJhdGluZy7igJ08L3A+DQo8
cD4NCglXaXRob3V0IGEgd2luLCBKYWNrc29uIGNhbiBvbmx5IHBvaW50IHRvIHRoZSBpbXByb3Zl
bWVudCBvZiB5b3VuZyBwbGF5ZXJzIOKAlCB0aGVyZSBhcmUgYSBzdGFnZ2VyaW5nIDE5IHJvb2tp
ZXMgb24gdGhlIDUzLW1hbiByb3N0ZXIg4oCUIGFzIHNpZ25zIG9mIHByb2dyZXNzLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUJ1dCBkZXZlbG9waW5nIHlvdW5nc3RlcnMgZG9lc27igJl0IGRvIG11Y2ggZm9yIHZldGVy
YW5zIGhvcGluZyB0byBiZSBwYXJ0IG9mIGEgdHVybmFyb3VuZCBsaWtlIG5pbmUtdGltZSBQcm8g
Qm93bCBsZWZ0IHRhY2tsZSBKb2UgVGhvbWFzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnE9jY2FzaW9uYWxseSB5
b3UgZ2V0IGludG8gc29tZSBzZWxmLXBpdHkgYW5kIHlvdSB3YW50IHRvIGNyeSBpbiB0aGUgY29y
bmVyIGFuZCByb2xsIHVwIGludG8gYSBiYWxsLOKAnSBUaG9tYXMgc2FpZC4g4oCcQnV0IHRoYXQg
ZG9lc27igJl0IGhlbHAgbWUgZ28gb3V0IG9uIFN1bmRheSBhbmQgZG8gbXkgam9iIGFueSBiZXR0
ZXIuIEkgdGhpbmsgc29tZSBvZiB0aGF0IHNlbGYtcGl0eSBpcyBtYXliZSBiZXN0IGxlZnQgZm9y
IHRoZSBvZmZzZWFzb24uIFRoZSBidXN5IHdvcmsgd2Vla3MgdGhhdCB3ZSBoYXZlIGtpbmQgb2Yg
aGVscHMgc29tZSBvZiB0aGF0IGJlY2F1c2UgeW91IGRvbuKAmXQgaGF2ZSB0aW1lIHRvIHJlZmxl
Y3Qgb24g4oCYd29lIGlzIG1lLuKAmeKAieKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUphY2tzb24gY29udGludWVk
IHRvIGJsYW1lIGhpbXNlbGYgZm9yIHRoZSB0ZWFt4oCZcyB0cm91YmxlcyBsaWtlIGhlIGhhcyB0
aHJvdWdob3V0IHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdoZW4gd2Ugd2luIHRoZSBTdXBl
ciBCb3dsLCBpdOKAmXMgZ29pbmcgdG8gYmUgdGhlIHNhbWUgd2F5LOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxJ
dOKAmXMgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIG1lLiBJdOKAmXMgZ29pbmcgdG8gYmUgdGhlbS4gSXTigJlz
IGdvaW5nIHRvIGJlIG91ciBwbGF5ZXJzIHRoYXQgZGlkIGl0LiBXaGVuIHRoZXJlIGFyZSB0aGlu
Z3MgdGhhdCBkb27igJl0IGdvIHJpZ2h0LCBpdOKAmXMgZWFzeSB0byBwb2ludCBmaW5nZXJzIGF0
IGEgbG90IG9mIGRpZmZlcmVudCBwZW9wbGUsIGFuZCBJIHRoaW5rIHRoZSBiZXN0IHBsYWNlIHRv
IHBvaW50IGlzIGF0IG1lLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUphY2tzb24gaGFzIHB1YmxpY2x5IHZvd2Vk
IHRvIHdpbiB0aGUgU3VwZXIgQm93bCB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgZm91ciB0aW1lcy4gSXTigJlz
IGJvbGQgZm9yIHRoZSBsZWFkZXIgb2YgYSB0ZWFtIHRoYXTigJlzIGluIGplb3BhcmR5IG9mIGJl
Y29taW5nIGp1c3QgdGhlIGZpZnRoIG9uZSB0byBnbyB3aW5sZXNzIGluIGFuIE5GTCBzZWFzb24g
c2luY2UgMTk0NC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXZeKAmXZlIGdvdCB0byBmaW5kIGEgd2F5IHRvIHB1
dCB0b2dldGhlciBhIHdpbiwgYW5kIHdobyBrbm93cz/igJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcVGhlcmXigJlz
IGZvdXIgZ2FtZXMgW2xlZnRdIHRoYXQgd2UgaGF2ZSBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBnbyBvdXQg
YW5kIHBsYXksIHNvIHRoZXJl4oCZcyBmb3VyIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgdG8gd2luIGFuZCB0aGVy
ZeKAmXMgYW5vdGhlciBmb3VyIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgdG8gbG9zZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJ
4oCZdmUgbmV2ZXIgYmVlbiB0aHJvdWdoIHRoaXMuIEkga25vdyB5b3UgZ3V5cyBhbHdheXMgYXNr
IG1lLCBidXQgYXMgSSB0b2xkIHlvdSBiZWZvcmUsIEnigJltIG5vdCBnb2luZyB0byBmYWxsIG9m
ZiB0aGUgY2xpZmYuIC4uLiBJIGRvbuKAmXQgd2FudCB5b3UgdG8gdGhpbmsgSSBkb27igJl0IGdl
dCBtYWQgb3Igc2FkIG9yIGRpc2FwcG9pbnRlZC4gSSBnbyB0aHJvdWdoIGFsbCB0aG9zZSBlbW90
aW9ucy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYWNrc29uIGZvdWdodCB0aG9zZSBlbW90aW9ucyBhdCB0aGUg
cG9kaXVtLCBhbmQgaGUgcHJvbWlzZWQgdG8ga2VlcCBmaWdodGluZyBkZXNwaXRlIGxvc2luZy48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxJ4oCZdmUgbmV2ZXIgbG9zdCBtYW55IGZpZ2h0cywgc28gd2XigJlyZSBn
b2luZyB0byBrZWVwIHN3aW5naW5nLOKAnSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEnigJl2ZSBsb3N0IGEg
bG90IHJpZ2h0IG5vdywgbW9yZSB0aGFuIEnigJl2ZSBldmVyIGxvc3QgaW4gbXkgbGlmZSBmaWdo
dGluZy4gQnV0IHdl4oCZcmUgZ29pbmcgdG8ga2VlcCBmaWdodGluZy4gV2XigJlyZSBnb2luZyB0
byBmaWdodCB0aGUgcmlnaHQgZmlnaHQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
Pm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.