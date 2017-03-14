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Guard Joel Bitonio determined to rebound with Browns, reward them for big investment

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 14, 2017 - 03:20 PM | Updated: March 15, 2017 - 07:18 AM
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Cleveland Browns guard Joel Bitonio (75) and tackle Joe Thomas (73) talk on the bench during the second half of a preseason game against the Tampa Bay Buccaneers, Aug. 26, 2016 in Tampa. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)


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