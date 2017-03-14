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Guard Joel Bitonio determined to rebound with Browns, reward them for big investment

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 14, 2017 - 03:20 PM | Updated: March 14, 2017 - 05:04 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) walks off the field with Joel Bitonio after being injured on a hit by New England Patriots outside linebacker Dont'a Hightower in the first half of a game, Oct. 9, 2016 in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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Joel Bitonio and the Browns are betting on each other.

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