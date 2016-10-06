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How Browns defensive end Xavier Cooper overcame a learning disability, kept his promise to graduate from college

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 6, 2016 - 05:48 PM | Updated: October 7, 2016 - 07:27 AM
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Baltimore Ravens quarterback Joe Flacco (5) throws against Cleveland Browns defensive lineman Xavier Cooper (96) in the second half of a game, Sept. 18, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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