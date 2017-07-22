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How Browns tight end David Njoku, a late bloomer from family of high achievers, transformed into NFL rookie with thrilling potential

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 09:38 AM | Updated: July 22, 2017 - 12:32 PM
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Cleveland Browns' David Njoku runs pass routes during rookie minicamp, May 12, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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