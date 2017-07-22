All CATEGORIES
☰ Menu

Browns: Training camp

How Browns tight end David Njoku transformed into NFL rookie with thrilling potential

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 09:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns' David Njoku runs pass routes during rookie minicamp, May 12, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

browns21web Ron Schwane - AP
Nate Ulrich’s Browns analysis: Burning questions (and answers) heading into training camp

Summer is over for the Browns and the reporters who cover them.

ulrich25web
Nate Ulrich’s Browns analysis: The 10 non-quarterbacks the franchise needs to step up most this year
Former Browns wide receiver Andrew Hawkins announces retirement, writes letter to Cleveland - 3:07 PM
tribe25cut_00
Indians 6, Reds 2: Carlos Santana belts two home runs, Indians extend win streak to four games
Charged with Kyrie Irving’s trade request, Koby Altman thrown into fire as Cavaliers general manager
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next