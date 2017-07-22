All CATEGORIES
☰ Menu

Browns: Training camp

How Browns tight end David Njoku transformed into NFL rookie with thrilling potential

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 09:38 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns' David Njoku runs pass routes during rookie minicamp, May 12, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

tribe23cut_10 Tony Dejak - AP
Indians 2, Blue Jays 1 (10 innings): Francisco Lindor hits game-winning homer in 10th after dominant return for Danny Salazar

CLEVELAND: The storybooks would barely believe it.

browns23cut_2
How Browns tight end David Njoku transformed into NFL rookie with thrilling potential
panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player
british23cut_01
British Open: Seeking third leg of career Grand Slam, Jordan Spieth leads by 3 shots heading to final round
tnotes23cut
Indians report: With Danny Salazar’s return, Indians to go with six man rotation — for now
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next