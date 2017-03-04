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Hudson native Ben Gedeon finishes first among linebackers in bench press at NFL Scouting Combine

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 4, 2017 - 09:53 PM
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