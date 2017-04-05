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Browns

If Browns have quarterback-free first round, they could circle back to QBs they know from Senior Bowl

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 07:45 PM
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Pittsburgh quarterback Nate Peterman (4) runs a drill during practice for the Senior Bowl, Jan. 25 in Mobile, Ala. (AP Photo/Butch Dill)


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