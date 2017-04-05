All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

If Browns have quarterback-free first round, they could circle back to QBs they know from Senior Bowl

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 5, 2017 - 07:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Pittsburgh quarterback Nate Peterman (4) runs a drill during practice for the Senior Bowl, Jan. 25 in Mobile, Ala. (AP Photo/Butch Dill)


MORE IN SPORTS

zmen07web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
University of Akron basketball: New coach John Groce anxious to get to know players, build on program’s strong foundation - 11:22 PM

Newly-minted University of Akron men’s basketball coach John Groce certainly knew the notes to hit upon during his introductory press conference at the Student Union Thursday morning.

marla07web
Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it - 11:22 PM
dsider07cut_1
RubberDucks open 2017 season with championship rings, banner on rainy night in Akron - 11:27 PM
ducks07cut_1
Baysox 13, RubberDucks 7 (7½): Ducks fall behind 9-0 early in snow-shortened season opener - 11:22 PM
tribe07cut_2
Indians’ Carlos Santana preparing for return to outfield during series against Arizona Diamondbacks - 11:22 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next