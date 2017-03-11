J.C. Tretter hopes to leave injuries in past, become dependable starting center Browns need

PHA+Si5DLiBUcmV0dGVyIGlzIHRocmlsbGVkIHRvIGpvaW4gdGhlIEJyb3ducyBpbiBnb29kIGhl
YWx0aCBhbmQgZm9jdXNlZCBzb2xlbHkgb24gY2VudGVyIGJlY2F1c2UgaGUgaGFzIGJlZW4gaW5q
dXJlZCBhbmQganVnZ2xpbmcgbXVsdGlwbGUgcG9zaXRpb25zIGZvciBtb3N0IG9mIGhpcyBjYXJl
ZXIuPC9wPjxwPlRyZXR0ZXIgd2FzIHBsYWd1ZWQgYnkgaW5qdXJpZXMgaW4gdGhyZWUgb2YgaGlz
IGZvdXIgc2Vhc29ucyB3aXRoIHRoZSBHcmVlbiBCYXkgUGFja2VycyBidXQgcGxheWVkIHdlbGwg
ZW5vdWdoIHdoZW4gaGVhbHRoeSB0byBtYWtlIHRoZSBCcm93bnMgYmVsaWV2ZSBoZSBjYW4gc29s
dmUgdGhlaXIgZGlyZSBuZWVkIGZvciBhIGRlcGVuZGFibGUgc3RhcnRpbmcgY2VudGVyLiBPbiBU
aHVyc2RheSwgaGUgcmVjZWl2ZWQgYSB0aHJlZS15ZWFyLCAkMTYuNzUgbWlsbGlvbiBjb250cmFj
dCwgaW5jbHVkaW5nICQxMCBtaWxsaW9uIGd1YXJhbnRlZWQsIGFzIGFuIHVucmVzdHJpY3RlZCBm
cmVlIGFnZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIGhhZCBteSBmYWlyIHNoYXJlIG9mIGJ1bXBz
IGluIHRoZSByb2FkLCYjODIyMTsgVHJldHRlciBzYWlkIEZyaWRheSBkdXJpbmcgaGlzIGludHJv
ZHVjdG9yeSBjb25mZXJlbmNlIGNhbGwuICYjODIyMDtUaGUgZmlyc3QgeWVhciwgSSBicm9rZSBt
eSBsZWcgaW4gYSBmbHVrZSBmdW1ibGUgcmVjb3ZlcnkgZHJpbGwgb24gdGhlIGZpcnN0IGRheSBv
ZiBPVEFzLiBUaGUgbmV4dCB0d28gdGltZXMsIEkgd2FzIGh1cnQgd2hlcmUgZ3V5cyByYW4gaW50
byB0aGUgc2lkZSBvZiBteSBrbmVlLiBUaGUgd2F5IEkgbG9vayBhdCBpdCBpcyBib3RoIG9mIHRo
b3NlIHRpbWVzIGl0IGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBhIGhlY2sgb2YgYSBsb3Qgd29yc2UuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIGhhdmUgdGFrZW4ga2luZCBvZiBzb21lIGhhcmQgYmxvd3MgYW5kIGJlZW4gYWJs
ZSB0byBib3VuY2UgYmFjay4gSSBhbSAxMDAgcGVyY2VudCBoZWFsdGh5IG5vdyBhbmQgZmVlbCBy
ZWFsbHkgZ29vZC4gSSBhbSBub3QgdG9vIHdvcnJpZWQgYWJvdXQga2luZCBvZiBmbHVrZSB0aGlu
Z3MuIEl0IGlzIHRoZSBnYW1lIG9mIGZvb3RiYWxsLiBJdCBpcyBhIHBoeXNpY2FsIGdhbWUsIGFu
ZCBzb21ldGltZXMgZ3V5cyBmYWxsIGludG8geW91ciBrbmVlcy4gSSBhbSBub3QgdG9vIHdvcnJp
ZWQgYWJvdXQgdGhhdCBiZWluZyBhIHJlb2NjdXJyaW5nIGlzc3VlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWZ0
ZXIgdGhlIFBhY2tlcnMgZHJhZnRlZCBUcmV0dGVyIGluIHRoZSBmb3VydGggcm91bmQgKDEyMm5k
IG92ZXJhbGwpIG91dCBvZiBDb3JuZWxsIGluIDIwMTMsIGhlIHN1ZmZlcmVkIGEgZnJhY3R1cmVk
IGZpYnVsYSBhbmQgdG9ybiBsaWdhbWVudHMgaW4gYW4gYW5rbGUgZHVyaW5nIGEgc3ByaW5nIHBy
YWN0aWNlLiBIZSBzdXJmYWNlZCBvbiB0aGUgYWN0aXZlIHJvc3RlciBsYXRlIGluIHRoZSBzZWFz
b24gYnV0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBwbGF5LjwvcD48cD5UaGVuIGhlIHdhcyBvbiB0cmFjayB0byBi
ZWNvbWUgdGhlIHN0YXJ0aW5nIGNlbnRlciBpbiAyMDE0IGJ1dCBzdWZmZXJlZCBhIGZyYWN0dXJl
ZCBsZWZ0IGtuZWUgaW4gdGhlIHRoaXJkIHByZXNlYXNvbiBnYW1lIGFuZCBtaXNzZWQgaGFsZiBv
ZiB0aGUgc2Vhc29uLiA8L3A+PHA+SGUgcGxheWVkIGFsbCAxNiByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBnYW1l
cyBpbiAyMDE1IHdpdGggdGhyZWUgc3RhcnRzIGF0IGNlbnRlciBpbiBwbGFjZSBvZiBhbiBpbmp1
cmVkIENvcmV5IExpbnNsZXkuIEhlIGFsc28gc3RhcnRlZCBvbmUgcGxheW9mZiBnYW1lIGF0IGxl
ZnQgdGFja2xlIGluIHBsYWNlIG9mIGFuIGluanVyZWQgRGF2aWQgQmFraHRpYXJpLjwvcD48cD5U
cmV0dGVyLCAyNiwgc3RhcnRlZCB0aGUgZmlyc3Qgc2V2ZW4gZ2FtZXMgYXQgY2VudGVyIGxhc3Qg
c2Vhc29uIGJlZm9yZSBzdWZmZXJpbmcgYSBzcHJhaW5lZCBtZWRpYWwgY29sbGF0ZXJhbCBsaWdh
bWVudC4gVGhlIGluanVyeSBlbmRlZCBoaXMgc2Vhc29uIGFuZCByZXF1aXJlZCBrbmVlIHN1cmdl
cnkgaW4gSmFudWFyeS48L3A+PHA+VGhlIGJhZCBicmVha3MgbXVzdCBiZSBtYWRkZW5pbmcuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJdCBpcyB0b3VnaCB3aGVuIHlvdSBhcmUgbm90IGFibGUgdG8gcGxheSBhbmQg
d2hlbiBpbmp1cmllcyB0YWtlIHlvdSBvdXQgb2YgaXQsJiM4MjIxOyBUcmV0dGVyIHNhaWQuICYj
ODIyMDtbVGhlIGtleSB0byBhdm9pZGluZyBmcnVzdHJhdGlvbiBpc10gc3RheWluZyBpbiB0aGUg
bW9tZW50IGFuZCBmb2N1c2luZyBvbiB5b3VyIHJlaGFiIGFuZCBqdXN0IGZvY3VzaW5nIG9uIGdl
dHRpbmcgYmFjay4gSSB0aGluayB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgbG9vayB0b28gZmFyIGludG8gdGhl
IGZ1dHVyZSB3aGVuIHRoaW5ncyBnbyBwb29ybHkuIEkgdGhpbmsgdGhhdCB3aWxsIGRyaXZlIHlv
dSBjcmF6eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRyZXR0ZXIsIDYtZm9vdC0zIGFuZCAzMDcgcG91bmRzLCBo
YXMgc3RhcnRlZCAxMCBvZiB0aGUgMzEgcmVndWxhci1zZWFzb24gZ2FtZXMgaW4gd2hpY2ggaGUg
aGFzIGFwcGVhcmVkLiBIZSBoYXMgcGxheWVkIGNlbnRlciwgbGVmdCBndWFyZCwgcmlnaHQgdGFj
a2xlIGFuZCBsZWZ0IHRhY2tsZS48L3A+PHA+VmVyc2F0aWxpdHkgY2FuIGJlIGEgYmxlc3Npbmcg
YW5kIGEgY3Vyc2UgZm9yIGFuIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFuLiBJdCBjYW4gaW5jcmVhc2UgaGlz
IHZhbHVlIGJ1dCBhbHNvIHByZXZlbnQgaGltIGZyb20gbWFzdGVyaW5nIGhpcyBiZXN0IHBvc2l0
aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBib3VuY2VkIGFyb3VuZCBhIGJpdCBwb3NpdGlvbiB0byBwb3Np
dGlvbiBpbiBHcmVlbiBCYXkgZHVyaW5nIG15IGZvdXIgeWVhcnMsIGJ1dCBJIHRoaW5rIGNlbnRl
ciBoYXMgYWx3YXlzIGJlZW4gbXkgYmVzdCBwb3NpdGlvbiBhbmQgdGhlIHBvc2l0aW9uIHRoYXQg
SSBoYWQgdGhlIG1vc3QgcG90ZW50aWFsLCYjODIyMTsgVHJldHRlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBh
bSBleGNpdGVkIHRvIGhhdmUgdGhhdCBvcHBvcnR1bml0eSB0byBldmVyeSBkYXkgYXQgcHJhY3Rp
Y2UgdGFrZSB0aGUgcmVwcyBhbmQgZGlhbCBpbiBhdCB0aGUgbGl0dGxlIGZ1bmRhbWVudGFscyBh
bmQgdGVjaG5pcXVlIHRoYXQgbWFrZSBhIGdyZWF0IGNlbnRlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBC
cm93bnMgd2lsbCBiZSBleGNpdGVkLCB0b28sIGlmIFRyZXR0ZXIgY2FuIHNvbHZlIHRoZWlyIHBy
b2JsZW0gYXQgY2VudGVyLiBDYW1lcm9uIEVydmluZywgYSAyMDE1IGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2ss
IHN0cnVnZ2xlZCBpbiB0aGUgcm9sZSBsYXN0IHNlYXNvbiwgbGVhZGluZyB0aGUgY29hY2hlcyB0
byBtb3ZlIGhpbSB0byByaWdodCB0YWNrbGUgZm9yIHRoZSBmaW5hbGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IGVuam95IGhhdmluZyB0aGUgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgb2YgbWFraW5nIGFsbCBvZiB0aGUgW3By
b3RlY3Rpb25dIGNhbGxzIGFuZCBnZXR0aW5nIGV2ZXJ5Ym9keSBvbiB0aGUgc2FtZSBwYWdlLCYj
ODIyMTsgVHJldHRlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIGNlbnRlciYjODIxNztzIGpvYiBoYXMgdG8g
YmUgc3luY2VkIHVwIHdpdGggdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGFuZCBtYWtpbmcgc3VyZSB0aGF0IHlv
dSBoYXZlIHRoZSBzYW1lIHRob3VnaHQgcHJvY2VzcyBhbmQgY2FuIGRpc3NlY3QgdGhlIGRlZmVu
c2UgdGhlIHNhbWUgd2F5IGhlIGNhbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1tDZW50ZXJdIGZpdHMgbXkgc2tp
bGxzLiBJIGxpa2UgZ2V0dGluZyBvdXQgW3Bhc3QgdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lXSBhbmQgbW92
aW5nLiBJIHRoaW5rIGF0IHRoZSBjZW50ZXIgcG9zaXRpb24sIGhhdmluZyBhbiBhdGhsZXRpYyBj
ZW50ZXIgd2hvIGNhbiBnZXQgb3V0IGluIG9wZW4gc3BhY2UgYW5kIGdldCB0byB0aGUgc2Vjb25k
IGxldmVsIFtvZiB0aGUgZGVmZW5zZSB0byBibG9jayBsaW5lYmFja2Vyc10gdHJ1bHkgaGVscHMg
YSB0ZWFtIHN1Y2NlZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Qcm9Gb290YmFsbEZvY3VzLmNvbSByYW5rZWQg
VHJldHRlciB0aGUgbmludGggYmVzdCBjZW50ZXIgaW4gdGhlIE5GTCBsYXN0IHNlYXNvbi48L3A+
PHA+VGhlIEJyb3ducyBzdGlsbCBuZWVkIGFuIGFuc3dlciBhdCByaWdodCB0YWNrbGUsIGJ1dCBv
biBwYXBlciwgdGhleSBjb3VsZCBoYXZlIGEgc3RlbGxhciBvZmZlbnNpdmUgbGluZSB3aXRoIDEw
LXRpbWUgUHJvIEJvd2wgbGVmdCB0YWNrbGUgSm9lIFRob21hcywgbGVmdCBndWFyZCBKb2VsIEJp
dG9uaW8sIG5ld2x5IHNpZ25lZCByaWdodCBndWFyZCBLZXZpbiBaZWl0bGVyIGFuZCBUcmV0dGVy
IGFib2FyZC4gSGVhbHRoLCBvZiBjb3Vyc2UsIHdpbGwgbGlrZWx5IGJlIHRoZSBkZWNpZGluZyBm
YWN0b3IuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSB0aGUgcG90ZW50aWFsIHRvIGJlIGEgdHJ1bHkg
Z3JlYXQgbGluZSBhbmQgcmVhbGx5IG1lc2ggdG9nZXRoZXIgYW5kIGJ1aWxkIHNvbWV0aGluZyBz
cGVjaWFsLCYjODIyMTsgVHJldHRlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCBvcHBvcnR1bml0eSB0byBj
b21lIGluIGFuZCBwbGF5IGNlbnRlciBhbmQgcGxheSB3aXRoIHRoZSBndXlzIHRoYXQgSSYjODIx
NztsbCBiZSBhcm91bmQgLi4uIGlzIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRoYXQgeW91IGNhbiYjODIxNzt0
IHJlYWxseSBwYXNzIHVwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.