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J.C. Tretter hopes to leave injuries in past, become dependable starting center Browns need

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 06:38 PM
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Green Bay Packers quarterback Joe Callahan (6) takes the snap from center JC Tretter (73) in the first half of a preseason game in Green Bay, Wis. in Aug. 2016. (AP Photo/Jeffrey Phelps)


 

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