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JETS 31 | 28 Browns

Jets 31, Browns 28: Browns fall to 0-8 for first time since 1975 after blowing 13-point halftime lead

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 30, 2016 - 04:32 PM | Updated: October 30, 2016 - 10:18 PM
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Cleveland Browns Terrell Pryor makes a first quarter catch while being defended by NY Jets' Darrelle Revis at FirstEnergy Stadium on Sunday in Cleveland. The Browns lost the game 31-28. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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