By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
Jets 31, Browns 28: Browns fall to 0-8 for first time since 1975 after blowing 13-point halftime lead October 31,2016 04:23 AM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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