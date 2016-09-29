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Josh Gordon’s career with Browns likely done after he steps away from comeback attempt to enter inpatient rehab

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 29, 2016 - 08:00 PM

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