Kent State’s Najee Murray earns tryout with Browns, but faces long odds to make team

PHA+QmVyZWE6IENvcm5lcmJhY2sgTmFqZWUgTXVycmF5IGlzIG9uZSBvZiB0aGUgbG9uZ2VzdCBv
ZiBsb25nIHNob3RzIHRvIGdldCBhIHRyeW91dCB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMuPC9wPjxwPlRoZSA1
LWZvb3QtOSwgMTgyLXBvdW5kIGZvcm1lciBLZW50IFN0YXRlIHN0YW5kb3V0IGNvbWVzIGZyb20g
YSBjb21tdW5pdHksIFN0ZXViZW52aWxsZSwgZW50cmVuY2hlZCBpbiBmb290YmFsbCBhbmQsIGRl
c3BpdGUgbm90IGJlaW5nIGRyYWZ0ZWQsIGhlIHdpbGwgZ2V0IHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBw
dXJzdWUgaGlzIGRyZWFtLjwvcD48cD5Jbml0aWFsbHkgcmVjcnVpdGVkIGJ5IE9oaW8gU3RhdGUs
IE11cnJheSB0cmFuc2ZlcnJlZCBpbiAyMDEzIGFuZCBlbmpveWVkIGEgc3VjY2Vzc2Z1bCBjYXJl
ZXIgaW4gdGhlIE1pZC1BbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlLCBtYWtpbmcgQWxsLU1BQyBpbiBoaXMg
c2VuaW9yIHNlYXNvbiBhZnRlciByYW5raW5nIG5pbnRoIG5hdGlvbmFsbHkgaW4gcGFzc2VzIGRl
ZmVuc2VkLiA8L3A+PHA+QmVmb3JlIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgcHJhY3RpY2UsIE11cnJheSBz
YWlkIGhlJiM4MjE3O3MgdGFraW5nIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBsZWFybi4gQXMgYSBwbGF5
ZXIgb24gYSB0cnlvdXQsIGhlIHdpbGwgaGF2ZSB0byB0YWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiBhbnkgY2hh
bmNlIGhlIGdldHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBoYXZlIHRvIHNl
ZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgd2hlbiBoZSBhc2tlZCBpZiBoZSBoYXMgYSBjaGFuY2UgdG8gc3Rp
Y2sgd2l0aCB0aGUgdGVhbS48L3A+PHA+QnV0IGFmdGVyIHN1aXRpbmcgdXAgYW5kIHBsYXlpbmcg
d2l0aCB0aGUgTm8uIDEgb3ZlcmFsbCBkcmFmdCBjaG9pY2UsIE15bGVzIEdhcnJldHQsIGhlIGhh
c24mIzgyMTc7dCBsZXQgaGlzIHN0YXR1cyB3b3JyeSBoaW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtPbmNlIHlv
dSBwdXQgeW91ciBwYWRzIG9uLCB5b3UmIzgyMTc7cmUgcmlnaHQgaW4gdGhlIGdhbWUgYW5kIHlv
dSBwbGF5IHRoZSBnYW1lIGp1c3QgYXMgaGUgcGxheXMgaXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SGUgdGllcyBoaXMgc2hvZXMgbGlrZSBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3Mgbm90
IGFzIGlmIHRoZXJlIGlzbiYjODIxNzt0IGEgdHJhaWwgZm9yIGhpbSB0byBmb2xsb3csIG9uZSBs
ZWZ0IGJ5IG90aGVyIEtlbnQgU3RhdGUgcGxheWVycywgaW5jbHVkaW5nIGZvcm1lciBCcm93biBK
b3NoIENyaWJicy4gTXVycmF5IHNhaWQgQ3JpYmJzIHJlYWNoZWQgb3V0IHRvIGhpbS4gPC9wPjxw
PlRoZSBmb3JtZXIgUHJvIEJvd2xlciB0b2xkIGhpbSB0aGUga2V5IHRvIHN1Y2NlZWRpbmcgaW4g
dGhlIE5GTCBpcyBoYXJkIHdvcmsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHNheSB5b3UgaGF2ZSB0byBj
b250aW51ZSB0byB3b3JrIGhhcmQgYW5kIGJlaW5nIGZyb20gS2VudCBTdGF0ZSB5b3UmIzgyMTc7
cmUga2luZCBvZiBvbiB0aGUgc2hvcnQgZW5kIG9mIHRoZSBzdGljayBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3
O3Mgbm90IHRoYXQgaGlnaCwmIzgyMjE7IE11cnJheSBzYWlkLjwvcD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhv
bWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21hc0B0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBC
cm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.