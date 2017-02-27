Key issues for Browns at combine include quest for quarterback, Myles Garrett vs. Jonathan Allen and Terrelle Pryor’s contract situation

PHA+U29tZSBvZiB0aGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgaXNzdWVzIHRoZSBCcm93bnMgYXJlIGZhY2lu
ZyBzaG91bGQgY29tZSBpbnRvIGZvY3VzIHdoZW4gdGhleSBhdHRlbmQgdGhlIE5GTCBTY291dGlu
ZyBDb21iaW5lIHRoaXMgd2VlayBpbiBJbmRpYW5hcG9saXMuPC9wPjxwPlRoZSBodW50IGZvciB0
aGVpciBuZXh0IHN0YXJ0aW5nIHF1YXJ0ZXJiYWNrLCB0aGUgTm8uIDEgb3ZlcmFsbCBwaWNrIGlu
IEFwcmlsJiM4MjE3O3MgZHJhZnQgYW5kIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgVGVycmVsbGUgUHJ5b3ImIzgy
MTc7cyBjb250cmFjdCBzaXR1YXRpb24gaGVhZGxpbmUgdGhlIGxpc3QuPC9wPjxwPkhlYWQgb2Yg
Zm9vdGJhbGwgb3BlcmF0aW9ucyBTYXNoaSBCcm93biBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYWRkcmVzcyB0
aGUgbWVkaWEgYXQgbm9vbiBXZWRuZXNkYXkuIENvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIGlzIHNldCB0byBk
byB0aGUgc2FtZSBhdCA5IGEubS4gVGh1cnNkYXkuPC9wPjxwPlRob3NlIGRlY2lzaW9uIG1ha2Vy
cywgdGhvdWdoLCB3aWxsIGRvIHRoZWlyIGhlYXZ5IGxpZnRpbmcgYmVoaW5kIHRoZSBzY2VuZXMg
YnkgZXZhbHVhdGluZyBwbGF5ZXJzIGFuZCB0YWxraW5nIHRvIGFnZW50cyBhbmQgb3RoZXIgdGVh
bXMgYXQgdGhlIGNvbWJpbmUsIHdoaWNoIHJ1bnMgVHVlc2RheSB0aHJvdWdoIE1hcmNoIDYuPC9w
PjxwPkNvbWluZyBvZmYgYSAxLTE1IHNlYXNvbiwgdGhlIEJyb3ducyBoYXZlIG5lZWRzIGF0IG1v
c3QgcG9zaXRpb25zIGFuZCBob3BlIHRvIHVzZSB0aGUgY29tYmluZSBhcyBhIHRvb2wgdG8gaGVs
cCB0aGVtIGJvbHN0ZXIgdGhlaXIgcm9zdGVyIHRocm91Z2ggdGhlIGRyYWZ0LjwvcD48cD5TdGls
bCwgdGhlcmUgc2hvdWxkIGJlIHRocmVlIHRvcCBwcmlvcml0aWVzLjwvcD48cD4xLiBRdWVzdCBm
b3IgUUI8L3A+PHA+VGhlIGdyb3VuZHdvcmsgZm9yIGJsb2NrYnVzdGVyIHRyYWRlcyBoYXMgYmVl
biBsYWlkIHNldmVyYWwgdGltZXMgYXQgdGhlIGNvbWJpbmUsIGFuZCB0aGUgQnJvd25zIGFyZSBl
eHBlY3RlZCB0byBwdXJzdWUgYSBkZWFsIHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uIGZvciBOZXcgRW5nbGFuZCBQ
YXRyaW90cyBiYWNrdXAgSmltbXkgR2Fyb3Bwb2xvLiBUcmFkZXMgY2FuJiM4MjE3O3QgYmVjb21l
IG9mZmljaWFsIHVudGlsIDQgcC5tLiBNYXJjaCA5LCBidXQgbmVnb3RpYXRpb25zIGNhbiB0YWtl
IHBsYWNlIGFueSB0aW1lLjwvcD48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGEgd2lkZXNwcmVhZCBiZWxpZWYg
dGhhdCBQYXRyaW90cyBjb2FjaCBCaWxsIEJlbGljaGljayB3b24mIzgyMTc7dCBiZSB3aWxsaW5n
IHRvIHRyYWRlIEdhcm9wcG9sbyB1bmxlc3MgaGUmIzgyMTc7cyBibG93biBhd2F5IGJ5IGFuIG9m
ZmVyLjwvcD48cD5JZiBhbnkgdGVhbSBoYXMgdGhlIGFtbXVuaXRpb24gdG8ga25vY2sgQmVsaWNo
aWNrJiM4MjE3O3Mgc29ja3Mgb2ZmLCBpdCYjODIxNztzIHRoZSBCcm93bnMuIFRoZXkmIzgyMTc7
cmUgYXJtZWQgd2l0aCAxMSBwaWNrcywgaW5jbHVkaW5nIHR3byBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQg
KE5vcy4gMSBhbmQgMTIgb3ZlcmFsbCksIHR3byBpbiB0aGUgc2Vjb25kIChOb3MuIDMzIGFuZCA1
MikgYW5kIG9uZSBpbiB0aGUgdGhpcmQgKE5vLiA2NSkuPC9wPjxwPk5GTCBOZXR3b3JrIGFuYWx5
c3QgTWlrZSBNYXlvY2sgc2FpZCBNb25kYXkgZHVyaW5nIGEgY29uZmVyZW5jZSBjYWxsIGhlIHdv
dWxkIHRyYWRlIHRoZSAxMnRoIHBpY2sgZm9yIEdhcm9wcG9sby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0VzcGVj
aWFsbHkgbG9va2luZyBhdCB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2tzIHRoaXMgeWVhciBbaW4gdGhlIGRyYWZ0
XSwgaWYgdGhleSBnYXZlIHVwIDEyIGFuZCBjb3VsZCBnZXQgR2Fyb3Bwb2xvLCBJJiM4MjE3O2Qg
YmUgYWxsIG92ZXIgdGhhdCwmIzgyMjE7IE1heW9jayBzYWlkLjwvcD48cD5BbHRob3VnaCBNYXlv
Y2sgc2FpZCBoZSB0aGlua3MgTm90cmUgRGFtZSYjODIxNztzIERlU2hvbmUgS2l6ZXIsIENsZW1z
b24mIzgyMTc7cyBEZXNoYXVuIFdhdHNvbiwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEmIzgyMTc7cyBNaXRjaCBU
cnViaXNreSBhbmQgVGV4YXMgVGVjaCYjODIxNztzIFBhdHJpY2sgTWFob21lcyBoYXZlIGZpcnN0
LXJvdW5kIHRhbGVudCwgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCB0aGluayBhbnkgb2YgdGhvc2UgcXVhcnRl
cmJhY2tzIGFyZSB3b3J0aHkgb2YgYSB0b3AtMTAgcGljay4gS2l6ZXIsIFdhdHNvbiBhbmQgVHJ1
Ymlza3kgaGF2ZSBsb25nIGJlZW4gY29uc2lkZXJlZCB0aGUgdG9wIHRocmVlLCBidXQgTWF5b2Nr
IHNhaWQgTWFob21lcyAmIzgyMjA7aXMgcGlja2luZyB1cCBzdGVhbSBpbiBORkwgY2lyY2xlcy4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYW55IHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBh
bnl3aGVyZSBuZWFyIHRoZSB0b3AgMTAsJiM4MjIxOyBNYXlvY2sgc2FpZC4gJiM4MjIwOyAuLi4g
QWxsIGZvdXIgb2YgdGhlbSBoYXZlIGhvbGVzIGluIHRoZWlyIGdhbWUuIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qg
dGhpbmsgYW55IG9mIHRoZW0gYXJlIHJlYWR5IHRvIHN0YXJ0IFdlZWsgMS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk1heW9jayBzYWlkIGhlIHJhbmtzIEtpemVyIGZpcnN0IGFtb25nIHRob3NlIGZvdXIgcXVhcnRl
cmJhY2tzIGJlY2F1c2UgJiM4MjIwO2hlJiM4MjE3O3MgZ290IHRoZSBoaWdoZXN0IGNlaWxpbmcu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5Ib3dldmVyLCB0cmFkaW5nIGZvciBHYXJvcHBvbG8sIGV2ZW4gaWYgaXQg
dGFrZXMgdGhlIDEydGggcGljaywgd291bGQgYmUgcHJlZmVyYWJsZSBpbiB0aGUgZXllcyBvZiBN
YXlvY2sgYW5kIHNldmVyYWwgb3RoZXIgYW5hbHlzdHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdvdWxkIGJl
IHN0b2tlZCwmIzgyMjE7IE1heW9jayBzYWlkLjwvcD48cD5BIGxpa2VseSBjb250aW5nZW5jeSBw
bGFuIGZvciB0aGUgQnJvd25zIHNob3VsZCBhIGRlYWwgZm9yIEdhcm9wcG9sbyBmYWlsIHRvIG1h
dGVyaWFsaXplIHdvdWxkIGJlIHRvIHNpZ24gQnVmZmFsbyBCaWxscyBzdGFydGVyIFR5cm9kIFRh
eWxvciBpZiBoZSYjODIxNztzIHJlbGVhc2VkIHdpdGggYSBtYXNzaXZlIHBheWRheSBkdWUgTWFy
Y2ggMTIuIFRoZXkgY291bGQgYWxzbyBleHBsb3JlIGEgdHJhZGUgZm9yIENpbmNpbm5hdGkgQmVu
Z2FscyBiYWNrdXAgQUogTWNDYXJyb24sIHdobyBwbGF5ZWQgZm9yIEphY2tzb24gZm9yIHR3byBz
ZWFzb25zLjwvcD48cD4yLiBGaW5kaW5nIHRoZSBvbmU8L3A+PHA+QWx0aG91Z2ggdGhlIEJyb3du
cyBkcmFmdGluZyBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGF0IE5vLiAxIGNhbiYjODIxNzt0IGJlIGVudGlyZWx5
IHJ1bGVkIG91dCwgcGlja2luZyBhbiBlbGl0ZSBkZWZlbmRlciB3b3VsZCBiZSB0aGUgbW9yZSBs
b2dpY2FsIGFwcHJvYWNoLjwvcD48cD5BbG1vc3QgYWxsIG9mIHRoZSBiaWctbmFtZSBkcmFmdCBn
dXJ1cyBoYXZlIGxhYmVsZWQgVGV4YXMgQSZhbXA7TSBkZWZlbnNpdmUgZW5kIE15bGVzIEdhcnJl
dHQgdGhlIGZhdm9yaXRlIHRvIGJlY29tZSB0aGUgTm8uIDEgY2hvaWNlLCBidXQgTWF5b2NrIG1h
aW50YWlucyB0aGUgQnJvd25zIG11c3QgY29uc2lkZXIgQWxhYmFtYSBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xl
IEpvbmF0aGFuIEFsbGVuLCB0b28uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIGJvdGggZGlm
ZmVyZW5jZS1tYWtlcnMsJiM4MjIxOyBNYXlvY2sgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhlcmUm
IzgyMTc7cyBhIGhpZ2hlciBjZWlsaW5nIGZvciB0aGUgVGV4YXMgQSZhbXA7TSBraWQuIEJ1dCBJ
IHRoaW5rIHRoYXQgQWxhYmFtYSBraWQgd2lsbCBiZSBhIGdyZWF0IGRlZmVuc2l2ZSBwbGF5ZXIg
Zm9yIHRoZSBuZXh0IDEwIHllYXJzLCBhbmQgSSB0aGluayBoZSYjODIxNztzIGp1c3QgYSBsaXR0
bGUgYml0IHNhZmVyIHRoYW4gR2FycmV0dCBiZWNhdXNlIGhlIHN0YXlzIGhlYWx0aHkgYW5kIGhl
IGp1c3Qgc2VlbXMgbGlrZSBoZSBwbGF5cyBldmVyeSBzaW5nbGUgd2Vlay4gQnV0IEkgbG92ZSB0
aGVtIGJvdGguJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGVyZSB3aWxsIGJlIHBybyBkYXlzLCBwcml2YXRlIHdv
cmtvdXRzIGFuZCBtZWV0aW5ncyBhdCB0ZWFtIGhlYWRxdWFydGVycyBpbiB0aGUgY29taW5nIG1v
bnRocywgYnV0IHRoZSBCcm93bnMgd2lsbCBoYXZlIGEgY2hhbmNlIHRvIGludGVydmlldyBHYXJy
ZXR0LCBBbGxlbiBhbmQgbWFueSBvdGhlcnMgYXQgdGhlIGNvbWJpbmUgYXMgd2VsbC4gVGhvc2Ug
ZW5jb3VudGVycyBjYW4gaGVscCB0aGUgQnJvd25zIGRldGVybWluZSB3aG8gdGhleSBsb3ZlIG1v
cmUuPC9wPjxwPkdhcnJldHQgaGFzIHNhaWQgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHBsYXkg
aW4gYSBjb2xkLXdlYXRoZXIgY2l0eSwgYW5kIGluIGEgdmlkZW8gc2hvdCBieSBFU1BOLCB0aGUg
QXJsaW5ndG9uLCBUZXhhcywgbmF0aXZlIGJlZ2dlZCB0aGUgRGFsbGFzIENvd2JveXMgdG8gdHJh
ZGUgd2l0aCB0aGUgQnJvd25zIHNvIGhlIGNvdWxkIHBsYXkgZm9yIGhpcyBob21ldG93biB0ZWFt
LiBXYXRzb24gYWxzbyBqb2tlZCBkdXJpbmcgYW4gYXdhcmRzIGNlcmVtb255IHRoYXQgdGhlIENv
d2JveXMgc2hvdWxkIHRyYWRlIHdpdGggdGhlIEJyb3ducyBmb3IgaGltIGFuZCBwb2tlZCBmdW4g
YXQgdGhlaXIgcXVhcnRlcmJhY2sgc2l0dWF0aW9uIGJ5IGRlY2xhcmluZyAmIzgyMjA7dGhleSBu
ZWVkIHR3by4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1heW9jayBkZXRlY3RlZCBpbW1hdHVyaXR5IGluIEdhcnJl
dHQgYW5kIFdhdHNvbiBkdXJpbmcgdGhvc2UgbW9tZW50cyBidXQgbm90IGRpc3Jlc3BlY3QgdG93
YXJkIHRoZSBCcm93bnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0aGUgZmFu
cyBvciB0aGUgcGVvcGxlIGluIHRoZSBidWlsZGluZyBpbiBDbGV2ZWxhbmQgc2hvdWxkIHdvcnJ5
IGFib3V0IGl0IGF0IGFsbCwmIzgyMjE7IE1heW9jayBzYWlkLiAmIzgyMjA7V29yayB0aGUga2lk
cyBvdXQsIGludGVydmlldyB0aGVtLiBUcnVzdCBtZSwgaWYgQ2xldmVsYW5kIGRyYWZ0cyBlaXRo
ZXIgb2YgdGhvc2Uga2lkcywgdGhleSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBjb21lIGluIHJlYWR5IHRv
IHBsYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcmFkaW5nIHRoZSBOby4gMSBwaWNrIHNob3VsZG4mIzgyMTc7
dCBiZSBkaXNtaXNzZWQgYXMgYSBwb3NzaWJpbGl0eSBmb3IgdGhlIEJyb3ducywgZWl0aGVyLiBJ
ZiB0aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIHJvdXRlIHRoZWlyIGFuYWx5dGljcy1kcml2ZW4gZnJvbnQgb2Zm
aWNlIHdhbnRzIHRvIHB1cnN1ZSwgZmVlbGVycyBjYW4gYmUgcHV0IG91dCBhdCB0aGUgY29tYmlu
ZS48L3A+PHA+My4gRGVhbCBub3QgZG9uZTwvcD48cD5UaGUgZGVhZGxpbmUgZm9yIHRoZSBCcm93
bnMgdG8gcGxhY2UgYSBmcmFuY2hpc2UgdGFnIG9uIFByeW9yIGlzIDQgcC5tLiBXZWRuZXNkYXks
IGJ1dCB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IHBsYW4gdG8gdXNlIHRoZSB0YWcuPC9wPjxwPk9uIEphbi4g
MiwgQnJvd24gc2FpZCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIHdhbnRlZCB0byBicmluZyBiYWNrIFByeW9y
IHdpdGhvdXQgdGFnZ2luZyBoaW0uIEEgcGVyc29uIGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIHNpdHVhdGlv
biBzYWlkIE1vbmRheSBtb3JuaW5nIEJyb3duIGhhZCB5ZXQgdG8gY2hhbmdlIGhpcyBzdGFuY2Uu
PC9wPjxwPlRoZSBwcm9qZWN0ZWQgY29zdCB0byB0YWcgUHJ5b3IgaXMgYWJvdXQgJDE1LjggbWls
bGlvbi4gQSB0YWcgd291bGQga2VlcCBoaW0gb2ZmIHRoZSBvcGVuIG1hcmtldCBieSBsb2NraW5n
IGhpbSBpbnRvIGEgb25lLXllYXIgY29udHJhY3QuIFRoZSBCcm93bnMgYXJlIHByb2plY3RlZCB0
byBlbnRlciBmcmVlIGFnZW5jeSB3aXRoIGEgbGVhZ3VlLWhpZ2ggJDEwOCBtaWxsaW9uIGluIHNh
bGFyeS1jYXAgc3BhY2UsIHNvIGV2ZW4gdGhvdWdoIHRoZSB0YWcgaXMgZXhwZW5zaXZlLCB0aGV5
IGNvdWxkIGFmZm9yZCBpdC4gPC9wPjxwPlByeW9yIGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBiZWNvbWUgYW4g
dW5yZXN0cmljdGVkIGZyZWUgYWdlbnQgYXQgNCBwLm0uIE1hcmNoIDksIGJ1dCBhYnNlbnQgYSBu
ZXcgZGVhbCwgaGlzIGFnZW50cyBEcmV3IGFuZCBKYXNvbiBSb3NlbmhhdXMgY2FuIGJlZ2luIG5l
Z290aWF0aW5nIHdpdGggb3RoZXIgdGVhbXMgb24gTWFyY2ggNy48L3A+PHA+UHJ5b3IgbGVkIHRo
ZSBCcm93bnMgd2l0aCA3NyBjYXRjaGVzIGZvciAxLDAwNyB5YXJkcyBhbmQgZm91ciB0b3VjaGRv
d25zIGluIGhpcyBmaXJzdCBmdWxsIHNlYXNvbiBhZnRlciBzd2l0Y2hpbmcgZnJvbSBxdWFydGVy
YmFjayB0byByZWNlaXZlci48L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBuZWVkZWQgaGVscCBpbiB0aGVpciBy
ZWNlaXZpbmcgY29ycHMgZXZlbiBiZWZvcmUgdGhleSBjdXQgQW5kcmV3IEhhd2tpbnMgb24gTW9u
ZGF5LjwvcD48cD5JbiBvdGhlciB3b3JkcywgdGhleSB3b3VsZCBiZSB3aXNlIHRvIHJlLXNpZ24g
UHJ5b3IuIFBsZW50eSBvZiBkZWFscyBoYXZlIGJlZW4gaGFtbWVyZWQgb3V0IGF0IHRoZSBjb21i
aW5lIGluIHRoZSBwYXN0LCBhbmQgdGhpcyBpcyBvbmUgdGhlIEJyb3ducyB3YW50IHRvIGdldCBk
b25lLjwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86
bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5j
b20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxv
dyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVV
bHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwv
YT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5z
cG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.