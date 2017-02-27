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Key issues for Browns at NFL combine include quest for quarterback, Myles Garrett vs. Jonathan Allen and Terrelle Pryor’s contract situation

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 27, 2017 - 06:14 PM
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New England Patriots quarterback Jimmy Garoppolo throws during a game against the Miami Dolphins at Gillette Stadium in Foxborough, Mass. Sept. 18, 2016. (Winslow Townson/AP)

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