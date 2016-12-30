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Linebacker Jamie Collins says he’d be open to re-signing with Browns ‘if the money is right’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 30, 2016 - 02:46 PM | Updated: December 31, 2016 - 10:51 AM
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San Diego Chargers tight end Antonio Gates makes a fourth quarter catch as Cleveland Browns Jamie Collins defends on Saturday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. The Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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