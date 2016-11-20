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Marla Ridenour: Akron native James Harrison comes full circle in setting Steelers’ sack record

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 20, 2016 - 08:31 PM | Updated: November 21, 2016 - 02:32 PM
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Cleveland Browns quarterback Josh McCown (13) is hit by Pittsburgh Steelers outside linebacker James Harrison (92) as he gets off a pass during the second half of a game in Cleveland, Sunday. The Steelers won 24-9. (AP Photo/Ron Schwane)

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