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Marla Ridenour: Akron native James Harrison comes full circle in setting Steelers’ sack record.

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 20, 2016 - 08:31 PM
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Cleveland Browns quarterback Josh McCown (13) is hit by Pittsburgh Steelers outside linebacker James Harrison (92) as he gets off a pass during the second half of a game in Cleveland, Sunday. The Steelers won 24-9. (AP Photo/Ron Schwane)


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