By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
Marla Ridenour: As ‘Only In Cleveland’ reaches extinction, ‘That’s So Browns’ moments of 2016 season pile up December 05,2016 04:16 AM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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