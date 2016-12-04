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Marla Ridenour: As ‘Only In Cleveland’ reaches extinction, ‘That’s So Browns’ moments of 2016 season pile up

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 4, 2016 - 11:16 PM | Updated: December 5, 2016 - 08:23 AM
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Disappointed Cleveland Browns fans watch their team lose their 11th game of the season to the Pittsburgh Steelers at First Energy Stadium, Nov. 20, 2016 in Cleveland, Ohio. The Steelers won 24-9. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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