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Marla Ridenour: Browns must learn from up-close view of Patriots’ blueprint for success

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 9, 2016 - 08:08 PM | Updated: October 10, 2016 - 12:28 PM
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New England Patriots middle linebacker Dont'a Hightower hits Cleveland Browns quarterback Cody Kessler in the first half of an NFL football game Sunday, Oct. 9, 2016, in Cleveland. Kessler's pass went out of the end zone for a safety. (AP Photo/David Richard)

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