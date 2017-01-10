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Marla Ridenour: Clemson’s Deshaun Watson worth the risk with Browns’ No. 1 pick

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: January 10, 2017 - 01:48 PM | Updated: January 10, 2017 - 02:02 PM
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Clemson's Deshaun Watson runs for a touchdown during the first half of the NCAA college football playoff championship game against Alabama Monday, Jan. 9, 2017, in Tampa, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)


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I believe Clemson’s Deshaun Watson is worth the risk with the Browns’ first overall pick.

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